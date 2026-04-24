Στον Ντέρικ Γουάιτ το βραβείο Sportsmanship της φετινής σεζόν (pic)
Μια πολύ σημαντική ατομική διάκριση κατάφερε να πετύχει τη φετινή σεζόν ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς, Ντέρικ Γουάιτ.
Ο Ντέρικ Γουάιτ αναδείχθηκε νικητής του βραβείου Sportsmanship για τη σεζόν 2025-26, όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, κατακτώντας το τρόπαιο «Τζο Ντούμαρς».
Ο 31χρονος γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς διαδέχεται τον Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος είχε κατακτήσει το βραβείο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, διατηρώντας το στη Βοστόνη για δεύτερη διαδοχική χρονιά.
Το συγκεκριμένο βραβείο, που θεσπίστηκε τη σεζόν 1995-96, απονέμεται στον παίκτη που εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες του fair play εντός παρκέ. Κάθε ομάδα προτείνει έναν υποψήφιο, με επιτροπή στελεχών της λίγκας να καταλήγει σε έξι φιναλίστ (έναν από κάθε περιφέρεια), πριν οι ίδιοι οι παίκτες ψηφίσουν τον τελικό νικητή.
Δείτε την ανάρτηση του NBA για τον Ντέρικ Γουάιτ
The 2025-26 NBA Sportsmanship Award winner is… Derrick White!
White receives the Joe Dumars Trophy for the annual honor that recognizes the player who best represents the ideals of sportsmanship on the court. pic.twitter.com/H8xFd2WyoP
— NBA (@NBA) April 23, 2026
Ο Γουάιτ συγκέντρωσε 2.826 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ των Ιντιάνα Πέισερς (2.566) και τον Χάρισον Μπαρνς των Σαν Αντόνιο Σπερς (2.466).
Τη φετινή σεζόν, ο Γουάιτ είχε μέσο όρο 16,5 πόντους, 5,4 ασίστ, 4,4 ριμπάουντ, 1,3 μπλοκ και 1,1 κλεψίματα σε 77 συμμετοχές (όλες ως βασικός). Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τη Βοστόνη τη σεζόν 2023-24, ενώ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του ΝΒΑ.
- Στον Ντέρικ Γουάιτ το βραβείο Sportsmanship της φετινής σεζόν (pic)
