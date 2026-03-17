Με νίκες συνέχισαν Σέλτικς και Λέικερς
Φουλ αγωνιστική δράση τα ξημερώματα της Τρίτης (17/3) στο NBA.
Ο Λούκα Ντόντσιτς με ακόμη μια εμφάνιση για… MVP οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στην έκτη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς με 100-92.
Ο Γκίντι κατέγραψε ένα εκπληκτικό triple double οδηγώντας τους Σικάγο Μπουλς στη νίκη με 132-107.
Οι Ντάλας Μάβερικς ηττήθηκαν στην έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς (129-111), με τον Τζον Πουλακίδα να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ο ομογενής γκαρντ στις δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση των Μάβερικς, κινήθηκε στα ρηχά, αφού σε 18 λεπτά συμμετοχής είχε 3 πόντους και 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με 1/5 τρίποντα.
Οι Μπόστον Σέλτικς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους μετά την επιστροφή του ηγέτη τους στην αγωνιστική δράση, επικρατώντας και των Φοίνιξ Σανς με 120-112.
Στα υπόλοιπα ματς σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Ατλάντα Χοκς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Νιου Όρλινς Πέλικανς και Λος Άντζελες Κλίπερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Ατλάντα Χοκς – Ορλάντο Μάτζικ 124-112
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 117-125
Μπόστον Σέλτικς – Φοίνιξ Σανς 120-112
Μπρούκλιν Νετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 95-114
Σικάγο Μπουλς – Μέμφις Γκρίζλις 132-107
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντάλας Μάβερικς 129-111
Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς 92-100
Λος Άντζελες Κλίπερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 115-119
- Το Ιράν διαπραγματεύεται με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων του στο Μουντιάλ από τις ΗΠΑ στο Μεξικο
- Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
- Έπος: Ο Γιούρτσεβεν έβαλε… αυτοκαλάθι στο ματς των Γουόριορς (vid)
- «Ο ατζέντης του Μίλερ-ΜακΙντάιρ έρχεται στην Ελλάδα»
- Ο Λαπόρτα φέρνει αύξηση μπάτζετ και… μεταγραφές στην Μπαρτσελόνα: Πάει για διπλό… χτύπημα με Ράιτ και Τάις
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/3): Δράση με Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Champions League
- O Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρ στο ΣΕΦ – Με αρκετές απουσίες οι Ερυθρόλευκοι
