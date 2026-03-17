Με νίκες συνέχισαν Σέλτικς και Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς με ακόμη μια εμφάνιση για… MVP οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στην έκτη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς με 100-92.

Ο Γκίντι κατέγραψε ένα εκπληκτικό triple double οδηγώντας τους Σικάγο Μπουλς στη νίκη με 132-107.

Οι Ντάλας Μάβερικς ηττήθηκαν στην έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς (129-111), με τον Τζον Πουλακίδα να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ο ομογενής γκαρντ στις δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση των Μάβερικς, κινήθηκε στα ρηχά, αφού σε 18 λεπτά συμμετοχής είχε 3 πόντους και 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με 1/5 τρίποντα.

Οι Μπόστον Σέλτικς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους μετά την επιστροφή του ηγέτη τους στην αγωνιστική δράση, επικρατώντας και των Φοίνιξ Σανς με 120-112.

Στα υπόλοιπα ματς σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Ατλάντα Χοκς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Νιου Όρλινς Πέλικανς και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Ατλάντα Χοκς – Ορλάντο Μάτζικ 124-112

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 117-125

Μπόστον Σέλτικς – Φοίνιξ Σανς 120-112

Μπρούκλιν Νετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 95-114

Σικάγο Μπουλς – Μέμφις Γκρίζλις 132-107

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντάλας Μάβερικς 129-111

Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς 92-100

Λος Άντζελες Κλίπερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 115-119