14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Λέικερς: Το δίλημμα του ΛεΜπρόν στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν
Μπάσκετ 14 Μαρτίου 2026, 11:36

Λέικερς: Το δίλημμα του ΛεΜπρόν στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν

Η άνοδος των Λέικερς χωρίς τον «Βασιλιά», η κυριαρχία του Ντόντσιτς, οι εσωτερικές ισορροπίες και η δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ενόψει των playoffs

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται ξανά σε ανοδική τροχιά στη Δυτική Περιφέρεια του NBA, όμως η αγωνιστική τους σταθερότητα συνοδεύεται από ένα παράδοξο που προκαλεί συζητήσεις σε όλο το πρωτάθλημα. Παρά την ιστορική παρουσία και την τεράστια επιρροή του ΛεΜπρόν η ομάδα δείχνει να λειτουργεί πιο ομαλά όταν εκείνος απουσιάζει. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί ένα πραγματικό αγωνιστικό και ψυχολογικό δίλημμα για τον προπονητή JJ Redick, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών σε μια περίοδο όπου το αγωνιστικό κέντρο βάρους των Λέικερς φαίνεται να έχει μετατοπιστεί.

Η ομάδα του Λος Άντζελες βρίσκεται στην τρίτη θέση της Δύσης, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες που αναζωπύρωσαν τις φιλοδοξίες για μια βαθιά πορεία στα playoffs. Ωστόσο, τρεις από αυτές τις νίκες ήρθαν χωρίς τον ΛεΜπρόν στο παρκέ. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εντύπωση ότι το σύνολο λειτουργεί με μεγαλύτερη ροή όταν η μπάλα βρίσκεται κυρίως στα χέρια του Ντόντσιτς και του Οστιν Ριβς, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί στο βασικό δημιουργικό δίδυμο της ομάδας.

Στην πρόσφατη νίκη επί των Μπουλς με σκορ 142-130, ο Ντόντσιτς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 51 πόντους, ενώ ο Ριβς πρόσθεσε άλλους 31. Ο ΛεΜπρόν επέστρεψε στο παρκέ με μια αξιοπρεπή στατιστική παρουσία —18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ— όμως η εικόνα της ομάδας έδειξε ότι η αγωνιστική χημεία έχει αλλάξει. Η μπάλα κινείται διαφορετικά, οι επιθέσεις εκτελούνται πιο γρήγορα και οι ρόλοι έχουν αναδιαμορφωθεί γύρω από τον Σλοβένο σούπερ σταρ.

Σε ηλικία 41 ετών, ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα, με περισσότερους από 21 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα. Πρόκειται για επιδόσεις που θα θεωρούνταν εξαιρετικές για οποιονδήποτε παίκτη του πρωταθλήματος, πόσο μάλλον για έναν αθλητή που βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία της καριέρας του. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή σεζόν έχει διαφορετική δυναμική. Η μετατόπιση της επιθετικής πρωτοβουλίας προς τον Ντόντσιτς έχει αλλάξει την ισορροπία της ομάδας, αφήνοντας τον ΛεΜπρόν σε έναν ρόλο λιγότερο κεντρικό από εκείνον που είχε συνηθίσει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Από τη στιγμή που ο Ντόντσιτς μετακόμισε στους Λέικερς, στις αρχές του 2025, το franchise θεωρήθηκε αυτόματα διεκδικητής του τίτλου στο NBA. Το πρωτάθλημα άλλωστε χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ισορροπία, με επτά διαφορετικούς πρωταθλητές τα τελευταία επτά χρόνια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολλές εκπλήξεις. Παρ’ όλα αυτά, η συνύπαρξη δύο τόσο κυρίαρχων προσωπικοτήτων στο ίδιο ρόστερ δεν αποδείχθηκε τόσο απλή όσο αρχικά φαινόταν.

Οι ενδείξεις δυσαρέσκειας από την πλευρά του ΛεΜπρόν δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η διοίκηση των Λέικερς δεν προχώρησε το καλοκαίρι σε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του, με αποτέλεσμα ο παίκτης να ενεργοποιήσει την player option που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δολάρια για την τρέχουσα σεζόν. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις ότι η ομάδα θα επιθυμούσε να τον δει να ολοκληρώνει την καριέρα του στο Λος Άντζελες, στο παρασκήνιο υπήρξαν σαφείς ενδείξεις ότι μια νέα συμφωνία θα απαιτούσε σημαντική μείωση αποδοχών.

Το κλίμα αυτό έχει ενισχύσει τα σενάρια για πιθανή αποχώρηση του ΛεΜπρόν στο τέλος της χρονιάς. Ένα από τα πιο συζητημένα ενδεχόμενα είναι η επιστροφή του στους Καβαλίερς, την ομάδα με την οποία κατέκτησε το ιστορικό πρωτάθλημα του 2016. Μια τέτοια εξέλιξη θα έκλεινε συμβολικά τον κύκλο της καριέρας του στο Οχάιο, την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Στο σημερινό αγωνιστικό περιβάλλον των Καβαλίερς, δίπλα στον Ντόνοβαν Μίτσελ και τον Τζεϊμς Χάρντεν θα μπορούσε να αποτελέσει έναν έμπειρο ηγέτη που θα συμπληρώνει ένα ήδη ισχυρό σύνολο.

Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους μια απαιτητική τελική ευθεία στη regular season. Η ομάδα έχει δώσει 66 αγώνες μέχρι στιγμής, με τον ΛεΜπρόν να έχει συμμετάσχει στους 45. Στους 21 που απουσίασε, το Λος Άντζελες πέτυχε 14 νίκες, ένα ποσοστό επιτυχίας που ενίσχυσε τη συζήτηση για την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Η βασική εξήγηση βρίσκεται στο επιθετικό στυλ των τριών αστέρων. Ο Ντόντσιτς σκοράρει σχεδόν 33 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μοιράζει περίπου 8,5 ασίστ. Ο Ριβς προσθέτει σχεδόν 24 πόντους και πάνω από 5 ασίστ. Μαζί με τον ΛεΜπρόν δημιουργούν πάνω από το 80% των συνολικών ασίστ της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι η επίθεση βασίζεται υπερβολικά σε παίκτες που έχουν συνηθίσει να κρατούν την μπάλα και να δημιουργούν από την αρχή κάθε επίθεση.

Η συνύπαρξη τριών τέτοιων δημιουργών μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα, όμως σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπεται σε πρόβλημα ρυθμού. Όταν ο ΛεΜπρόν βρίσκεται στο παρκέ, το παιχνίδι επιβραδύνεται και η επιθετική δομή αλλάζει, καθώς η μπάλα περνά αναπόφευκτα από τα χέρια του. Χωρίς εκείνον, το σύστημα του Ρέντικ γίνεται πιο γρήγορο, με περισσότερη κίνηση και μεγαλύτερη ελευθερία για τον Ντόντσιτς.

Το πρόγραμμα των τελευταίων 16 αγώνων της κανονικής περιόδου αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο τεστ για τους Λέικερς. Οι αναμετρήσεις με τους Νάγκετς και τους Ρόκετς θα κρίνουν πολλά για την τελική κατάταξη στη Δύση, όπου οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά λεπτές. Οι Τίμπεργουλβς και οι Σανς βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή περίοδος αρνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να αλλάξει δραματικά τη βαθμολογική θέση της ομάδας.

Παράλληλα, οι Λέικερς καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν τις ισχυρές ομάδες της Δύσης. Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες νίκες τους έχουν έρθει απέναντι σε αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικότητας, ενώ τα αποτελέσματα απέναντι στους κορυφαίους της περιφέρειας παραμένουν περιορισμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο ΛεΜπρόν πρέπει να παίζει ή όχι, αλλά ποιος θα είναι ο ρόλος του. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τους Λέικερς να αφήνουν έναν θρύλο εκτός rotation. Το ζήτημα είναι αν ο ίδιος μπορεί να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η ομάδα έχει διαφορετικό αγωνιστικό επίκεντρο.

Αν ο ΛεΜπρόν αποδεχθεί έναν πιο ευέλικτο ρόλο —με λιγότερη κατοχή μπάλας αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία, την άμυνα και τις κρίσιμες στιγμές— οι Λέικερς ίσως βρουν την ισορροπία που χρειάζονται για να διεκδικήσουν κάτι μεγάλο. Αν όχι, το εσωτερικό αυτό δίλημμα μπορεί να αποδειχθεί το μεγαλύτερο εμπόδιο της ομάδας στην πιο ανοιχτή εποχή του NBA.

Το ερώτημα λοιπόν παραμένει ανοιχτό και θα απαντηθεί μόνο στο παρκέ: ΛεΜπρόν ναι ή ΛεΜπρόν όχι. Και μαζί του θα κριθεί και το πραγματικό μέλλον των Λέικερς στη φετινή σεζόν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Euroleague 14.03.26

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14.03.26

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Σύνταξη
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14.03.26

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Προοδευτική συμπόρευση 14.03.26

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14.03.26

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Σύνταξη
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Σύνταξη
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

