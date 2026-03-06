Ο Βασιλιάς… προελαύνει: Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να σαρώνει τα ρεκόρ στο NBA! (vids)

Η φράση έχει κάπως έτσι: «Τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή, εκτός από τον θάνατο και τους φόρους». Σε αθλητικό επίπεδο, μπορεί να προστεθεί και μια ακόμη… αράδα: Τίποτα δεν είναι πιο σίγουρο από το ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όσο πατάει τα παρκέ του NBA για να παίξει μπάσκετ!

Κατά την πρώτη του συμμετοχή στη φετινή σεζόν, στις 19 Νοέμβρη, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που ξεκινά την 23η χρονιά της καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 του Φλεβάρη, σε ηλικία 41 ετών και 44 ημερών, ξεπερνούσε τον Καρλ Μαλόουν και γινόταν ο γηραιότερος παίκτης στο ΝΒΑ που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ. Τώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, έσπασε και ένα ακόμη αμύθητο ρεκόρ, ένα από αυτά που μέχρι πριν 10-15 χρόνια οι Αμερικάνοι έβαζαν στην κατηγορία αυτών που «δεν θα σπάσουν ποτέ»…

The King adds another accolade to the throne 👑 LeBron James has passed Kareem Abdul-Jabbar for the most made field goals in NBA history 🔥 pic.twitter.com/TJHy5fygfp — SportsCenter (@SportsCenter) March 6, 2026

Στην ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Ντένβερ Νάγκετς (120-113), o Τζέιμς κατέγραψε 16 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με το τρίτο του καλάθι στο ματς να είναι αυτό που άφησε εποχή στο NBA.

Το ιστορικό καλάθι του Λεμπρόν Τζέιμς

LEBRON JAMES. MOST FIELD GOALS MADE IN NBA HISTORY. 👑 pic.twitter.com/yCj3h4j6rO — NBA (@NBA) March 6, 2026

«Another record in the legendary career of Lebron James.» 👑 Every angle of LeBron’s record-breaking jumper, setting a new all‑time mark in field goals made! pic.twitter.com/97bZQx6ffW — NBA (@NBA) March 6, 2026

Με αυτό το δίποντο, ο «Βασιλιάς» έφτασε τα 15.838 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς και έγινε ο πρώτος στην σχετική ιστορική λίστα του αμερικανικού πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω του -σε μια ακόμη κατηγορία- τον μύθο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμάρ (15.837).

Μάλιστα, ένας άλλος απόλυτος μύθος του μπάσκετ, ο Μάτζικ Τζόνσον, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να δώσουν δημόσια τα συγχαρητήριά τους στον Τζέιμς για το επίτευγμά του.

I want to congratulate Lakers legend and superstar LeBron James on becoming the all-time leader for field goals made in NBA history – passing my Showtime Lakers teammate Kareem Abdul-Jabbar! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 6, 2026

5.000 σουτ και 8.000 μέρες μετά…

Με τρία ήδη σημαντικά ρεκόρ να προστίθενται φέτος στο βιογραφικό του, ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν δείχνει να αφήνει το πόδι από το γκάζι, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν εν ενεργεία θρύλο των σπορ και του μπάσκετ. Για να αντιληφθεί κανείς το… μέγεθος της δυσκολίας του τελευταίου αυτού ρεκόρ, ο αμέσως επόμενος εν ενεργεία παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στο NBA, είναι η «καλαθομηχανή» που ακούει στο όνομα Κέβιν Ντουράντ -στα 37 του- και έχει μόλις… 5.000 περίπου λιγότερα (11.075).

Το πρώτο καλάθι του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA, σημειώθηκε τρία λεπτά «μέσα» στο ντεμπούτο του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στο πολύ μακρινό 2003 και συγκεκριμένα στις 29 Οκτωβρίου. Το πρώτο από το τελευταίο του καλάθι, απέχουν πια 8164 μέρες!