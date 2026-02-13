Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)

Του «ανήκουν» πια τα περισσότερα ρεκόρ στην ιστορία του NBA, ενώ και οι περισσότερες στατιστικές κατηγορίες έχουν δίπλα τους μάλλον… ανεξίτηλο το όνομά του. Ο Λεμπρόν Τζέιμς διανύει πια το 41ο έτος της ηλικίας του και 23 χρόνια αφότου πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του σε παρκέ αγώνα NBA, ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να γράφει Ιστορία -τη δική του- στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Ντάλας Μάβερικς (124-104), ο Τζέιμς κατέγραψε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ και έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ, ένα ακόμη ρεκόρ που φαντάζει κάτι παραπάνω από δύσκολο να σπάσει στο μέλλον. Είναι πια 41 ετών και 44 ημερών και έτσι ξεπέρασε τον Καρλ Μαλόουν που κατείχε το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ, ο οποίος είχε γίνει «τριπλός» σε ηλικία 40 ετών και 127 ημερών.

LEBRON JAMES MAKES HISTORY! 👑 28 PTS

👑 10 REB

👑 12 AST He is the only player in NBA history to record a triple-double at age 41! pic.twitter.com/zGVySA4rfK — NBA (@NBA) February 13, 2026

YEAR 23, STILL DOING IT 👑 LeBron James becomes the oldest player in NBA history to record a triple-double 🔥 pic.twitter.com/CFC0s6At0P — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2026

Παράλληλα, αυτό ήταν και το 123ο τριπλ-νταμπλ του Λεμπρόν στον μαγικό κόσμο του NBA και είναι 5ος στη σχετική λίστα, μειώνοντας την απόστασή του από τον Μάτζικ Τζόνσον. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως το αμέσως προηγούμενο τριπλ-νταμπλ του Τζέιμς στο NBA είχε καταγραφεί την 1η Φεβρουαρίου 2025 -πάνω από ένα χρόνο πίσω- και αυτή ήταν η μεγαλύτερη περίοδος στην καριέρα του ανάμεσα σε δύο!

Το top-5 των τριπλ-νταμπλ στο NBA

1. Ράσελ Γουέστμπρουκ 207

2. Νίκολα Γιόκιτς 182

3. Όσκαρ Ρόμπερτσον 181

4. Μάτζικ Τζόνσον 138

5. ΛεΜπρόν Τζέιμς 123

Τα… ωραία όμως δεν σταματούν εκεί! Όσο εντυπωσιακό και αν φαντάζει το στατιστικό του γηραιότερου παίκτη με τριπλ-νταμπλ, ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ιστορική λίστα του NBA με τα «γηραιότερα» τριπλ-νταμπλ. Η οποία λίστα, έχει ως εξής:

Λεμπρόν Τζέιμς (41 ετών, 44 ημερών)

Καρλ Μαλόουν (40 ετών, 127 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (40 ετών, 33 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (40 ετών, 22 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 359 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 342 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 333 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 321 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 319 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 316 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 314 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 301 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 106 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 88 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (39 ετών, 28 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (38 ετών, 353 ημερών)

Λεμπρόν Τζέιμς (38 ετών, 320 ημερών)