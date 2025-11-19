The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Αυτό που έχει συμβεί με την καριέρα του Λεμπρόν Τζέιμς, δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του αθλητισμού. Από τις 29 Οκτωβρίου του μακρινού πια 2003 όταν και έκανε το ντεμπούτο του στο NBA, μέχρι και σήμερα, οι προσδοκίες που υπήρξαν για τον συγκεκριμένο αθλητή δεν ήταν απλά μεγάλες. Ήταν τρελές και εξωπραγματικές.

Ο «LBJ» μπήκε στη λίγκα ως το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε βγει ποτέ απευθείας από το High School και από την ημέρα Νο1, άπαντες –ομάδες, φίλαθλοι, ΜΜΕ– δεν περίμεναν τίποτα λιγότερο από το να γράψει Ιστορία, να αφήσει εποχή και να κάνει πράγματα ανήκουστα για το μπάσκετ συνολικά. Να γίνει ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του, ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, ο καλύτερος παίκτης της γενιάς του, ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η πίεση που έπεσε πάνω σε έναν 18χρονο αθλητή ήταν εξ αρχής τεράστια – αφόρητη. Το προσωνύμιο «Βασιλιάς Τζέιμς», άλλωστε, τον ακολουθεί από τις πρώτες του ημέρες στο NBA. Αυτή η πίεση όμως, σε κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις αθλητών, είναι το μόνο που χρειάζεται για να τους εκτοξεύσει. Κάποιοι λυγίζουν κάτω από αυτή, κάποιοι αντίθετα μετατρέπονται σε «διαμάντια». Και στην περίπτωση του Λεμπρόν, το στέμμα του Βασιλιά περιλαμβάνει πια τα περισσότερα διαμάντια, τους περισσότερους πολύτιμους λίθους, τα περισσότερα ρεκόρ και επιτεύγματα από κάθε άλλο σύγχρονο μπασκετμπολίστα.

Παγκόσμιο φαινόμενο

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι εδώ και 23 χρόνια κάτι περισσότερο από απλά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είναι το πρόσωπο του NBA, είναι το πρόσωπο του παγκόσμιου μπάσκετ. Είναι ένα «φαινόμενο» που από το πρώτο του λεπτό στα παρκέ ως επαγγελματίας αθλητής, ενστερνίστηκε πλήρως όλα όσα περίμεναν από αυτόν και άρχισε να εκπληρώνει τις προσδοκίες με χειρουργική ακρίβεια και σταθερότητα.

Επένδυσε στο ταλέντο του, επένδυσε στη δουλειά του, επένδυσε στο ατελείωτο hype που τον ακολουθούσε από την… ανήλικη ζωή του και έτσι κατάφερε να εκτοξεύσει το brand name του. Fast forward 23 χρόνια μετά, ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει δημιουργήσει μια περιουσία που ξεπερνά το 1,3 δις δολάρια. Αυτό ως προς το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Γιατί ως προς το μπασκετικό, τα πράγματα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά! Εν έτει 2025, ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ένας εν ζωή μύθος του σπορ και ο μοναδικός που μπορεί να βάλει το όνομά του δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζόρνταν για τον τίτλο του G.O.A.T. -του κορυφαίου όλων των εποχών- χωρίς να… γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

Σεζόν Νο23 και ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Λεμπρόν Τζέιμς –στα 40 του πλέον– συνέχισε να κάνει ότι κάνει από την ημέρα Νο1 πάνω στα παρκέ: να φτάνει σε ορόσημα, να σπάει ρεκόρ, να γράφει Ιστορία. Στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Γιούτα Τζαζ, κατέγραψε την πρώτη του φετινή συμμετοχή, επιστρέφοντας από τραυματισμό. Αυτό το ματς σήμανε την παρουσία του στα παρκέ του NBA για 23η σεζόν, σπάζοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 22 που άνηκε στον «Air Canada», Βινς Κάρτερ.

Another accolade for the King 👑 LeBron will become the first player ever to play in 23 seasons tonight! Don’t miss James’ season debut vs. Utah at 10:30pm/et on NBA League Pass. ➡️ https://t.co/jurGp6CxPe pic.twitter.com/6n8xjPAXYX — NBA (@NBA) November 19, 2025

Με αυτό το επίτευγμα, ο Λεμπρόν επιβεβαίωσε έτσι με έναν απολύτως ταιριαστό τρόπο το ότι είναι ο μακροβιότερος… αυτοκράτορας του αμερικανικού μπάσκετ, με ένα ρεκόρ που αφορά στη συνολική διάρκεια της καριέρας του. Μιας καριέρας που περιλαμβάνει απίστευτα επιτεύγματα, ρεκόρ, βραβεία και τίτλους και που τη στιγμή που θα ολοκληρώνεται -ασχέτως του ποιος θα είναι ο κορυφαίος ever- θα πρόκειται για την πιο επιτυχημένη συνολικά σε βάθος χρόνου.

Τα επιτεύγματα του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA

4 φορές πρωταθλητής NBA (2012, 2013, 2016, 2020)

4 φορές MVP της regular season (2009, 2010, 2012, 2013)

4 φορές MVP των Τελικών (2012, 2013, 2016, 2020)

3 φορές MVP του All Star Game (2006, 2008, 2018)

Καλύτερος Rookie της σεζόν (2004)

1 φορά Πρώτος Σκόρερ (2008)

1 φορά Πρώτος στις Ασίστ (2020)

1 φορά Κυπελλούχος NBA (2023)

Μέλος της Επετειακής Ομάδας για τα 75 Χρόνια του NBA

3 φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης με την Team USA

1 φορά Εθνικός Πρωταθλητής High School (2003)

Για την Ιστορία, ακολουθούν τα επιτεύγματα του Λεμπρόν Τζέιμς στις βασικές κατηγορίες του NBA και η θέση του στη συνολική λίστα.

Τα στατιστικά του Λεμπρόν Τζέιμς στη Regular Season του NBA

21 φορές μέλος της ομάδας All-NBA (1ος)

13 φορές All-NBA First Team (1ος)

MVP: 4 φορές (4ος)

Παίκτης του Μήνα στην Περιφέρεια: 41 φορές (1ος)

Παίκτης της Εβδομάδες στην Περιφέρεια: 69 φορές (1ος)

Πόντοι: 42195 (1ος)

Ριμπάουντ: 11734 (25ος)

Ασίστ: 11596 (4ος)

Κλεψίματα: 2346 (6ος)

Λάθη: 5472 (1ος)

Λεπτά: 59070 (1ος)

Μπλοκ: 1150 (εκτός 50άδας)

Εύστοχα σουτ: 15492 (2ος)

Σουτ: 30590 (1ος)

Εύστοχα τρίποντα: 2561 (6ος)

Τρίποντα: 7325 (5ος)

Εύστοχες βολές: 8650 (2ος)

Βολές: 11739 (3ος)

Περισσότερες σεζόν: 23 (1ος)

Περισσότερα παιχνίδια: 1563 (2ος)

Περισσότερες νίκες: 1010 (3ος)

Περισσότερες παρουσίες στην αρχική πεντάδα: 1490 (1ος)

Περισσότερα ματς με +10 πόντους: 1554 (1ος)

Περισσότερα ματς με +30 πόντους: 571 (1ος)

Περισσότερα ματς με +30 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ: 409 (1ος)

Περισσότερα συνεχόμενα ματς με +10 πόντους: 1291 – 6/1/2007 μέχρι σήμερα (1ος)

Περισσότερα ματς με τριπλ νταμπλ και buzzer beater: 2 (1ος)

Μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει +40 πόντους κόντρα σε όλες τις ομάδες

Μοναδικός παίκτης με τουλάχιστον 10000 πόντους, 10000 ριμπάουντ και 10000 ασίστ

Μοναδικός παίκτης με τουλάχιστον 2000 τρίποντα, 2000 κλεψίματα και 1000 μπλοκ

Τα στατιστικά του Λεμπρόν Τζέιμς στα NBA Playoffs

Πόντοι: 8289 (1ος)

Ριμπάουντ: 2628 (4ος)

Ασίστ: 2095 (2ος)

Κλεψίματα: 493 (1ος)

Μπλοκ: 284 (9ος)

Λάθη: 1047 (1ος)

Λεπτά: 12062 (1ος)

Εύστοχα σουτ: 2971 (1ος)

Σουτ: 5984 (1ος)

Εύστοχα τρίποντα: 480 (3ος)

Τρίποντα: 1443 (2ος)

Εύστοχες βολές: 1867 (1ος)

Βολές: 2519 (1ος)

Απλησίαστα νούμερα, μοναδική καριέρα

Ενώ ακόμη παίζει μπάσκετ, η καριέρα και τα νούμερα που έχει καταγράψει ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ήδη απλησίαστα για… κοινούς θνητούς. Μετά το τελευταίο του ρεκόρ, αυτό των περισσότερων σεζόν, ο «Βασιλιάς» είναι πρώτος σε 15 διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες της regular season. Μονάχα σε μία από όλες τις υπόλοιπες είναι εκτός δεκάδας (σ.σ. ριμπάουντ) και σε άλλη μία είναι εκτός της ιστορικής 50άδας (σ.σ. μπλοκ). Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα επιτεύγματα του στα NBA playoffs, αφού εκεί ο Λεμπρόν είναι 1ος στις 8 από τις 13 βασικές στατιστικές κατηγορίες!

Όπως ο Άραγκορν «επέστρεψε» στη ζωή της Μέσης Γης για να ακολουθήσει το πεπρωμένο του παρά το βάρος της προφητείας, έτσι και ο Λεμπρόν Τζέιμς μπήκε στη μπασκετική ζωή του NBA σηκώνοντας από τα 18 του μια ευθύνη σχεδόν μυθική, χωρίς να λυγίσει ποτέ. Κάθε ρεκόρ που σπάει είναι ένα ακόμη βήμα στην πορεία ενός αθλητή που δεν γεννήθηκε απλώς για να ξεχωρίσει, αλλά για να… βασιλέψει. Και 23 χρόνια μετά, το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο από την πρώτη του ημέρα.

Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.