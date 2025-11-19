Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 140-126: Έγραψε Ιστορία ο Λεμπρόν Τζέιμς (vid, pic)
Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που αγωνίζεται για 23η σεζόν στη λίγκα, έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Λεμπρόν Τζέιμς, στην άνετη νίκη των Λέικερς επί των Τζαζ.
Ένα ακόμη ρεκόρ του NBA ανήκει από τα ξημερώματα της Τετάρτης στον μύθο του μπάσκετ, Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο «Βασιλιάς» επέστρεψε από τον τραυματισμό του πατώντας για πρώτη φορά παρκέ τη φετινή χρονιά και έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος που αγωνίζεται σε αυτό για 23η σεζόν στην καριέρα του, αφήνοντας δεύτερο πλέον τον Βινς Κάρτερ που είχε 22.
Ο 40χρονος φόργουορντ, έπαιξε για 29 λεπτά και 37 δεύτερα στη νίκη των Λέικερς επί των Τζαζ, καταγράφοντας νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους (2/3 τρίποντα) και 12 ασίστ.
Κορυφαίος ο Ντόντσιτς
Κορυφαίος του αγώνα -ποιος άλλος- ο Λούκα Ντόντστιτς, με τον Σλοβένο να σταματά στους 37 πόντους, προσθέτοντας ακόμη 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 4 κλεψίματα αλλά και 8 λάθη. Για τους γηπεδούχους, καλή απόδοση είχε και ο Όστιν Ριβς με 26 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ νταμπλ νταμπλ κατέγραψε και ο ΝτεΑντρέ Έιτον, με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Κατά τα άλλα, οι Λέικερς έφτασαν τελικά σε μια άνετη νίκη με 140-126 επί των Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι από την πλευρά τους είχαν σε καλή μέρα τους Κεγιόντε Τζορτζ (34 πόντοι, 5/13 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Λάουρι Μάρκανεν (31 πόντοι, 3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), αλλά χωρίς οι δυο τους να είναι αρκετοί για να διεκδικήσουν τη νίκη.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-36, 67-71, 104-93, 140-126
- Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
