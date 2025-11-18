Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται ξανά ένα βήμα πριν από την ιστορία. Αν φορέσει απόψε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, θα γραφτεί στα χρονικά του NBA ως ο πρώτος παίκτης που φτάνει τις 23 σεζόν στη λίγκα. Ένα ρεκόρ που κανείς άλλος δεν έχει αγγίξει, και που έρχεται να συμπληρώσει μια καριέρα γεμάτη τίτλους, διακρίσεις και υπεράνθρωπες αντοχές.

Ο “Βασιλιάς” όμως επιστρέφει ύστερα από δύσκολη περίοδο. Εξαιτίας προβλημάτων ισχιαλγίας, ο Τζέιμς απουσίαζε από τα πρώτα 14 παιχνίδια της φετινής σεζόν, παρακολουθώντας την ομάδα του να ξεκινά δυναμικά χωρίς εκείνον. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία του ιατρικού επιτελείου, ο ίδιος ο παίκτης ξεκαθάρισε ότι δεν θα ρισκάρει την υγεία του. «Πηγαίνουμε κυριολεκτικά λεπτό με λεπτό, ώρα με την ώρα. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα κάνουμε τη ρουτίνα της ημέρας και θα δω πώς αντιδρά το σώμα», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής.

Ο δρόμος της αποθεραπείας του υπήρξε προσεκτικά σχεδιασμένος. Μακριά από την προετοιμασία και την preseason, ο ΛεΜπρόν ξεκίνησε σταδιακά προπονήσεις με τους South Bay Lakers – τη θυγατρική ομάδα των Λέικερς στη G-League – όπου δοκίμασε τις αντοχές του χωρίς ενοχλήσεις. Το επόμενο βήμα ήταν να επανενταχθεί στο βασικό ρόστερ και να ολοκληρώσει την πρώτη του κανονική προπόνηση με τους συμπαίκτες του.

Με το γνωστό του χιούμορ, ο Τζέιμς παραδέχτηκε ότι η επιστροφή δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός μωρού. Πρέπει να τα φέρω ξανά στο επίπεδο ενός ενήλικου άνδρα. Έχω ήδη χάσει τη φωνή μου από μία μόνο μέρα φωνάζοντας οδηγίες και παίζοντας. Χρειάζομαι πολύ τσάι και ξεκούραση», είπε γελώντας μπροστά στις κάμερες.

Η κατάσταση των Λέικερς ενόψει του πιθανού comeback του αρχηγού τους είναι ιδανική. Η ομάδα έχει ξεκινήσει με 10 νίκες και 4 ήττες, δείχνοντας φρεσκάδα και ομαδικότητα. Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει πάρει τα ηνία με εντυπωσιακές εμφανίσεις, ενώ ο Όστιν Ριβς δείχνει ώριμος και αποφασιστικός. Στα θετικά και η παρουσία του ΝτιΆντρε Έιτον, ο οποίος ενισχύει την ομάδα κάτω από τα δύο καλάθια.

Ο ΛεΜπρόν, πάντως, κρατά χαμηλούς τόνους. Το ζητούμενο για εκείνον δεν είναι να βιαστεί να επιστρέψει, αλλά να ενταχθεί στο σύνολο με φυσικό τρόπο. «Θέλω να βοηθήσω οργανικά, εκεί που θα χρειαστεί. Ξέρω πολύ καλά σε ποιους τομείς μπορώ να κάνω τη διαφορά», είπε χαρακτηριστικά.

Αν τελικά πατήσει παρκέ απόψε, το κοινό του Crypto.com Arena θα γίνει μάρτυρας μιας ακόμη σελίδας ιστορίας. Ο Τζέιμς επιστρέφει όχι απλώς ως αθλητής, αλλά ως σύμβολο αντοχής και επιμονής, αποδεικνύοντας πως, στα 40 του σχεδόν χρόνια, η «βασιλεία» του στο NBA παραμένει ακλόνητη.