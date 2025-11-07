Έτοιμος να «ανεβάσει ρυθμούς» ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Πότε θα επιστρέψει στα παρκέ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό από τα μέσα του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει ακόμα να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τους Λέικερς στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Το ιατρικό τιμ των «Λιμνάνθρωπων» είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πιέσουν τον «βασιλιά», δίνοντάς του χρόνο να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επιστρέψει όποτε εκείνος έκρινε σκόπιμο, σύμφωνα πάντα με όσα του υποδείκνυε το σώμα του.

Σιγά-σιγά λοιπόν ο 40χρονος σούπερ σταρ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην δράση, αφού όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, δόθηκε το «πράσινο φως» στον ΛεΜπρόν να ξεκινήσει προπονήσεις με επαφές προκειμένου σιγά σιγά να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό.

Μάλιστα, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μία με δύο εβδομάδες ώστε να όλα πάνε καλά να μπει στο πέντε εναντίον πέντε και στη συνέχεια να πατήσει για πρώτη φορά παρκέ τη φετινή σεζόν.