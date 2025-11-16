sports betsson
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Μπακς – Λέικερς 95-119: Εύκολη νίκη των «Λιμνάνθρωπων» με 40άρη Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Μπακς – Λέικερς 95-119: Εύκολη νίκη των «Λιμνάνθρωπων» με 40άρη Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς θριάμβευσε στη μάχη απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Λέικερς να επικρατούν των Μπακς με 119-95 στο Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο Μιλγούοκι, επικρατώντας με 95-119 των Μπακς, όπου ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε τη «μάχη» κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα «Ελάφια» να πέφτουν στο 8-4, ενώ οι «Λιμνάνθρωποι» ανέβηκαν στο 10-4

Ο Ντόντσιτς μέτρησε 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον «μπροστάρη» των φιλοξενούμενων για ακόμη ένα ματς, οι οποίοι αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς. Κομβικός ήταν επίσης και ο Όστιν Ριβς που σταμάτησε στους 25 πόντους με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο ΝτιΆντρε Έιτον έκανε double-double με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε με τη σειρά του double-double με 32 πόντους (8/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 13/18 βολές), 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, δίχως να μπορεί να κάμψει την αντίσταση των Λέικερς.

Η παρέα του «Luka Magic» έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, αφού προηγήθηκε με 18-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 31 πόντων (34-65).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μπακς επιχείρησαν να ξαναμπούν στο ματς, έκαναν επί μέρους 38-27 και μείωσαν στους 20 πόντους (72-92), όμως δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια στην τέταρτη περίοδο, με τους Λέικερς να φεύγουν με τη νίκη από το «Fiserv Forum».

YouTube thumbnail

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-30, 34-65, 72-92, 95-119

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 1 (0/6 σουτ, 1 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 32, Τέρνερ 3 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Γκριν 15 (5/10 τρίποντα), Ρόλινς 10 (4/11 σουτ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σιμς, Τρεντ 13 (3/9 τρίποντα), Πόρτις 8 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρις 6 (2), Άντονι (0/5 σουτ, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζάκσον, Κόφι 3 (1), Σίαρς 4, Θ. Αντετοκούνμπο

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ (Τζέι Τζέι Ρέντικ): Μπρόνι Τζέιμς, ΛαΡέιβια 4 (1/10 σουτ, 6 ριμπάουντ), Έιτον 20 (9/13 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ριβς 25 (4/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ντόντσιτς 41 (4/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 18/20 βολές, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κνεκτ 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χέιζ 10 (3/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Κλέμπερ 3 (1), Τιερό 4, Βάντερμπιλτ, Σμιθ 3 (1)

