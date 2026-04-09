Νέα σενάρια ανταλλαγής για Αντετοκούνμπο: Στο «κόλπο» και οι Σέλτικς (pic)

Το… γυαλί ανάμεσα σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως έχει ραγίσει για τα καλά, αφού πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται στα άκρα με τον «Greek Freak» να μην επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με αποτέλεσμα το ΝΒΑ να ξεκινήσει έρευνα. Ήδη αρκετές ομάδες σχεδιάζουν την κίνησή τους προκειμένου να δελεάσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ, με τους Σέλτικς να… ονειρεύονται το επόμενο «Big Three».

Σύμφωνα με τη σελίδα «Basketball Forever», η ομάδα της Βοστώνης θέλει να ντύσει τον Αντετοκούνμπο στα χρώματά της και να τον προσθέσει δίπλα στους Τέιτουμ και Μπράουν.

Ωστόσο αυτό δεν είναι και ένα πολύ υπαρκτό σενάριο, καθώς σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί, οι «Κέλτες» θα βγουν εκτός salary cap, για περίπου εννέα εκατομμύρια δολάρια.

Και αυτό γιατί ο Τέιτουμ παίρνει 58.4 εκατομμύρια, ο Μπράουν 57 και ο Γιάννης έχει λαμβάνειν άλλα 58 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε πρόκειται για ένα αρκετά τραβηγμένο σενάριο, το οποίο είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.

