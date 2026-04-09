Νέα σενάρια ανταλλαγής για Αντετοκούνμπο: Στο «κόλπο» και οι Σέλτικς (pic)
Ένα πολύ τραβηγμένο σενάριο δημοσίευσε η σελίδα «Basketball Forever» σχετικά με το σχέδιο των Σέλτικς που περιλαμβάνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με ειδικές πτήσεις η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα
- Ανήλικη που επέβαινε μόνη της σε λεωφορείο κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία
- Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
- Μαρούσι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε ανήλικο
Το… γυαλί ανάμεσα σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως έχει ραγίσει για τα καλά, αφού πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται στα άκρα με τον «Greek Freak» να μην επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με αποτέλεσμα το ΝΒΑ να ξεκινήσει έρευνα. Ήδη αρκετές ομάδες σχεδιάζουν την κίνησή τους προκειμένου να δελεάσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ, με τους Σέλτικς να… ονειρεύονται το επόμενο «Big Three».
Σύμφωνα με τη σελίδα «Basketball Forever», η ομάδα της Βοστώνης θέλει να ντύσει τον Αντετοκούνμπο στα χρώματά της και να τον προσθέσει δίπλα στους Τέιτουμ και Μπράουν.
Ωστόσο αυτό δεν είναι και ένα πολύ υπαρκτό σενάριο, καθώς σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί, οι «Κέλτες» θα βγουν εκτός salary cap, για περίπου εννέα εκατομμύρια δολάρια.
Και αυτό γιατί ο Τέιτουμ παίρνει 58.4 εκατομμύρια, ο Μπράουν 57 και ο Γιάννης έχει λαμβάνειν άλλα 58 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε πρόκειται για ένα αρκετά τραβηγμένο σενάριο, το οποίο είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.
Δείτε την ανάρτηση με το… σχέδιο των Σέλτικς για Αντετοκούνμπο
The Boston Celtics are reportedly interested in trading for Giannis Antetokounmpo this offseason 🍀
“Even the Celtics, who have the ‘Two Jays’ back now and look fully capable of winning it all, are known to have interest and are discussed in league circles as possible suitors.”… pic.twitter.com/mgmRGZ6xFU
— Basketball Forever (@bballforever_) April 8, 2026
- O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
- Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
- Ολυμπιακός: Οι παίκτες της Ακαδημίας βρέθηκαν στο Μουσείο (pics, vid)
- Προπονητής στην Τσεχία φωτογράφιζε παίκτριες, καταδικάστηκε, όμως συνέχισε να δουλεύει!
- Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν από τη Χάποελ: Νοκ-άουτ και ο Νιλικίνα
- «Ξέσπασε» φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ρίο – Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της οροφής (vids)
- Σοκ: Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές της Ερυθραίας! (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις