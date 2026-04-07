Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη

Για πολλοστή φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να μην απαντήσει σε φήμες και σενάρια για το μέλλον του, την ώρα που κάθε μέρα που περνάει, η παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται να είναι όλο και πιο απίθανη. Οι πιθανότητες πάντως να ηγηθεί των «Ελαφιών» και τη νέα σεζόν θα αυξηθούν με μια αλλαγή προπονητή, κάτι που φυσικά αυτή την εποχή είναι και το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Ο ίδιος ο «Greek Freak» φρόντισε μάλιστα να αφήσει αιχμές για τη γενικότερη φιλοσοφία του Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει στην ομάδα όσα είχε στο μυαλό του, παρότι ο ίδιος έχει κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή το παρελθόν και στη συντριπτική πλειοψηφία των σεζόν του ως πρώτος προπονητής, έχει παρουσιάσει θετικό ρεκόρ στις ομάδες του.

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον των Μπακς και τον… Σπανούλη

«Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Στο 100%. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο, δείχνοντας έτσι τι… πρέπει να κάνουν οι Μπακς μόλις η σεζόν ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας σούπερσταρ χρησιμοποίησε ως παραδείγματα τους Μπόστον Σέλτικς και την Εθνική Ελλάδας: «Μίλησα με τον προπονητή Τζο Ματζούλα. Του είπα: “Είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες”. Και μου είπε: “Α, είναι καλοί παίκτες”. Του είπα όχι. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που τους πέρασες ως προπονητής. Και τον Βασίλη Σπανούλη, το ίδιο. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Μου αρέσει αυτό, ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπος έχει συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς για ακόμη έναν χρόνο, με την ομάδα να διανύει τη χειρότερη σεζόν της από όταν ο 30χρονος πια φόργουορντ έφτασε το επίπεδο του σούπερσταρ στο NBA.