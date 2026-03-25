Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Η πετσέτα στο ρινγκ, οι λευκές σημαίες της άνευ όρων παράδοσης στον ιστό τους και το… βύσμα της μηχανικής υποστήριξης αποσυνδεδεμένο. Αυτή είναι, μέσες-άκρες, η τωρινή κατάσταση των Μιλγουόκι Μπακς, μετά από μια σεζόν απολύτως κα-τα-στρο-φι-κή! Μια σεζόν που ξεκίνησε και πάλι με μεγάλα όνειρα, με τον Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ. Fast forward ένα εξάμηνο μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, τίποτα από τα παραπάνω δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα για το -πολύ- άμεσο μέλλον. Ούτε ο Ρίβερς στον πάγκο, ούτε ο Γιάννης στο παρκέ, ενώ τα όνειρα έχουν ήδη μετατραπεί σε εφιάλτες…

Μέχρι να φτάσουμε όμως στο «σήμερα» των «Ελαφιών», προηγήθηκαν όλοι οι προηγούμενοι μήνες που ήταν ένα… δράμα. Κυριολεκτικό σε επίπεδο μπάσκετ αλλά και… κινηματογραφικό. Ο Γιάννης ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, το ρόστερ που σχεδιάστηκε το καλοκαίρι δεν τράβηξε ούτε για αστείο, ο Ντοκ Ρίβερς έψαχνε διαρκώς λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα και τελικά για κάθε λύση, έβρισκε… δύο ακόμη προβλήματα.

Η αρχή της (φετινής) ιστορίας και το σίριαλ

Οι ήττες άρχισαν να μαζεύονται, η ιδέα για διεκδίκηση του τίτλου έμεινε γρήγορα στη σφαίρα της φαντασίας, οι επόμενοι στόχοι άρχισαν να απομακρύνονται και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ξεκίνησε ξανά και το σίριαλ γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τη Δευτέρα έμενε, την Τρίτη έφευγε, την Τετάρτη έμενε, την Πέμπτη έφευγε και ούτω καθεξής… Μετά από εβδομάδες επί εβδομάδων, άπειρες φήμες, δημοσιεύματα και αποκλειστικά ρεπορτάζ για το τι θέλει και τι σκέφτεται ο «Greak Freak», τελικά στις αρχές του Φεβρουαρίου, αποφάσισε να παραμείνει στο Γουισκόνσιν… μέχρι να φύγει. Τα όνειρα όλης της λίγκας για ένα trade που θα άφηνε εποχή στο NBA έμειναν μόνο τέτοια και όλα έδειχναν ότι οι Μιλγουόκι Μπακς θα έμπαιναν στη νέα τους εποχή, με τον ηγέτη τους στη θέση του.

Ο Γιάννης δήλωνε ενθουσιασμένος για την εξέλιξη αυτή και ανακοίνωνε τα ευχάριστα σαν άλλος… Λύκος της Γουόλ Στριτ, όμως την ίδια ώρα πολλοί στις ΗΠΑ είχαν διαφορετική άποψη, θεωρώντας πως κακώς έμεινε στο Μιλγουόκι. Οι δε φανς των Μπακς που λίγο καιρό πριν -εν μέσω ακραίων φημών- είχαν φτάσει στο σημείο να αποδοκιμάζουν τον Γιάννη και ο ίδιος να απαντά, τελικά αποθέωσαν και πάλι τον κορυφαίο σύγχρονο ηγέτης τους. Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ δήλωνε «αφοσιωμένος στους Μπακς, την ομάδα που αγαπώ», ενώ λίγες μέρες μετά έστειλε στον κόσμο και νέο μήνυμα αφοσίωσης και προσήλωσης, δηλώνοντας έτοιμος να αγωνιστεί για καθέναν οπαδό της ομάδας ξεχωριστά.

Ταυτόχρονα όμως, τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονταν. Όπως συνεχίζονταν και τα αγωνιστικά προβλήματα για τους Μπακς, με τον Ντοκ Ρίβερς να αδυνατεί να βρει τον ιδανικό τρόπο για να αποδώσει η ομάδα του, είτε με, είτε χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ. Ο Γιάννης πάντως δεν έδειχνε να προβληματίζεται από την κατάστασή του, λέγοντας πως ο τελευταίος τραυματισμός του στο γόνατο «δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα». Με αυτά και με αυτά, ο καιρός περνούσε, είχε μπει πια Μάρτιος και οι στόχοι των Μπακς έδειχναν να έχουν χαθεί πλήρως. Κάπου εκεί, άνοιξε και ο ασκός του Αιόλου…

Η απόφαση των Μπακς για tanking, το νέο συμβόλαιο και η κόντρα

Μέσα Μαρτίου πια και η διοίκηση των Μπακς, προφανώς σε συνεννόηση με τον Ντοκ Ρίβερς, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη σεζόν, πετώντας λευκή πετσέτα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο επόμενο draft, παράλληλα να ξεκουράσει όσους μπορεί και να δώσει ταυτόχρονα στον Αντετοκούνμπο την ευκαιρία να αναρρώσει πλήρως από τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Το… παραδοσιακό -σε αυτή τη φάση της σεζόν στο NBA– tanking.

Statement from the National Basketball Players Association on the Milwaukee Bucks’ desires to shut down Giannis Antetokounmpo, who wants to play: pic.twitter.com/4WUKBQH8A2 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2026

Ωστόσο, ο Γιάννης είχε διαφορετική άποψη. Ένας πλήρως ανταγωνιστικός παίκτης που ουδέποτε έχει «κρυφτεί», ο «Greak Freak» διαμήνυσε στην ομάδα πως σκοπεύει να παίξει κανονικά ως το τέλος της σεζόν, σεβόμενος την ομάδα, τον κόσμο και φυσικά το ίδιο το σπορ. Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, Μπακς και Γιάννης, συμφώνησαν για πρώτη φορά ότι… διαφωνούν.

«A failure to communicate between Giannis and the Bucks.»@WindhorstESPN weighs whether the Milwaukee Bucks should shut down Giannis Antetokounmpo for the rest of the season despite his pushback 👀 pic.twitter.com/lBTUNzOIrt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 24, 2026

Κάπου εκεί πιθανώς οι Μπακς… θυμήθηκαν και το συμβόλαιο του ηγέτη τους. Θυμήθηκαν ότι για την τελευταία σεζόν της ισχύουσας συμφωνίας έχει λαμβάνειν ένα μυθικό ποσό -περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ- αλλά και το ότι διατηρεί το δικαίωμα για opt in ή opt out. Κοινώς, το μέλλον του στην ομάδα μόνο σίγουρο δεν είναι, με το Μιλγουόκι να έχει δικαίωμα για υπογραφή νέας συμφωνίας ως την 1η Οκτωβρίου.

Βλέποντας λοιπόν το… έργο, βλέποντας ότι η ομάδα παραπαίει και πως οι συνθήκες για πιθανή αποχώρησή του από την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε και μεγαλούργησε να έχουν ωριμάσει περισσότερο από ποτέ, οι Μπακς θέλησαν να… βγουν και από πάνω. Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουές Έντες, δεν δίστασε πρακτικά να απειλήσει δημόσια τον Γιάννη, βάζοντάς του το μαχαίρι στον λαιμό και πετώντας του τη μπάλα: «Ή υπογράφει, ή θα γίνει ανταλλαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά, με μια ατάκα που πιθανώς να είναι και η κομβική στην ιστορία του Γιάννη στο Μιλγουόκι…

Η λευκή πετσέτα, ο Γιάννης στα pits και τα ιστορικά αρνητικά ρεκόρ

Όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντως παραμένει off και το φινάλε της σεζόν πλησιάζει, οι Μπακς ξεκίνησαν τη διαδικασία του tanking, η οποία βεβαίως δεν χρειάζεται και… ιδιαίτερη προσπάθεια, με δεδομένο το πόσο κακοί είναι ούτως ή άλλως! Το πρωί της Τρίτης (24/3) πια και λίγες εβδομάδες αφότου τον είχαν υπογράψει, τα «Ελάφια» αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Καμ Τόμας. Έναν παίκτη τον οποίο ο GM του συλλόγου είχε παρουσιάσει ως «ένα σημαντικό κομμάτι στην προσπάθεια της ομάδας να μείνει ανταγωνιστική».

Λίγες ώρες νωρίτερα, η… οριστική αγωνιστική διάλυση για την τρέχουσα σεζόν, πάντως, είχε έρθει με ένα ιστορικό αρνητικό αποτέλεσμα για τους Μιλγουόκι Μπακς! Ξανά χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ, γνώρισαν την ήττα με 129-96 από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και βυθίστηκαν ακόμη περισσότερο στην Ανατολική Περιφέρεια.

Την περασμένη Πέμπτη είχαν χάσει με 32 πόντους διαφοράς (128-96) από τους επίσης πολύ κακούς φέτος Γιούτα Τζαζ και τα ξημερώματα της Τρίτης «έφαγαν» άλλους 33 από τους Κλίπερς (129-96), γράφοντας Ιστορία για όλους τους λάθους λόγους.

This is the Bucks’ 10th loss by 25 or more points, which adds another loss to what was already the most such losses in a single season in franchise history. https://t.co/mAswUFMS5l — Eric Nehm (@eric_nehm) March 24, 2026

Με αυτή την ήττα, οι Μιλγουόκι Μπακς:

έχασαν για 10η φορά φέτος με τουλάχιστον 25 πόντους διαφοράς και αποτελεί την χειρότερη επίδοση της ιστορίας τους

εξασφάλισαν ότι η φετινή σεζόν θα είναι και η πρώτη τους μετά από δέκα χρόνια που θα τερματίσουν με αρνητικό ρεκόρ, δηλαδή περισσότερες ήττες απ’ ότι νίκες.

έχασαν μόλις για δεύτερη φορά από τους Κλίπερς τα τελευταία 4 χρόνια (σε 7 αγώνες).

πρόσθεσαν ένα ακόμη αποτέλεσμα στη λίστα με τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας τους

έφτασαν την 17η φορά στη σεζόν που δεν ξεπερνούν τους 100 πόντους.

Στα 58 χρόνια «ζωής» των Μπακς στο NBA σε σύνολο 4.678 αγώνων, η φετινή ομάδα έχει υποστεί 5 από τις 39 πιο βαριές ήττες της ιστορίας της: Τέταρτη χειρότερη ιστορικά ήττα τους οι 45 πόντοι που δέχθηκαν στο Μπρούκλιν από τους Νετς (14/12/2025), 16η χειρότερη οι 39 από τους Ορλάντο Μάτζικ εντός έδρας (8/3/2026), 36η χειρότερη (δύο φορές) οι 33 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς εντός έδρας (13/1/2026) και στο Λος Άντζελες από τους Κλίπερς (23/3/2026) και 39η χειρότερη οι 32 από τους Τζαζ στη Γιούτα (19/3/2026).

Παράλληλα, η ήττα από τους Κλίπερς σήμανε την 17η φορά φέτος που σκόραραν 100 ή λιγότερους πόντους μέσα στη σεζόν. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, η κατάστασή τους έχει… φθίνει επικίνδυνα: από τις 27 Φεβρουαρίου, έχουν ρεκόρ 3-11, δεν έχουν φτάσει τους 100 πόντους σε 7 από αυτές τις ήττες, όπως και σε 7 ακόμη η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους.

Κακοί με ή χωρίς τον Γιάννη

Το 2015-16, με προπονητή τον Τζέισον Κιντ, τερμάτισαν με ρεκόρ 33-49, ενώ ήδη φέτος έχουν 42 ήττες (29-42), με 11 ακόμη παιχνίδια να απομένουν στο πρόγραμμά τους. Με τον Γιάννη να μην παίζει για τέταρτο συνεχόμενο ματς και έχοντας παίξει σε μόλις 6 παιχνίδια από τις 27 Ιανουαρίου και μετά, οι φετινοί Μπακς είναι μια σκιά του εαυτού τους, μια καρικατούρα της ομάδας που τα τελευταία χρόνια μπορούσε να διαλύσει τους πάντες.

Το φετινό 29-42 έχει και μια ακόμη ανάγνωση που δείχνει και το πόσο κακή είναι η συγκεκριμένη ομάδα, αφού αυτή τη στιγμή είναι στο 13-23 χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ αλλά και 17-19 με τον «Greek Freak» να δίνει κανονικά το «παρών». Κάπως έτσι, έχουν διαμορφωθεί και τα συνολικά στατιστικά τους μέσα στη σεζόν, με τους Μπακς να βρίσκονται στον πάτο των περισσότερων βασικών στατιστικών κατηγοριών…

Η θέση των Μπακς στις φετινές στατιστικές κατηγορίες ανάμεσα στις 30 ομάδες του ΝΒΑ:

Σκοράρισμα: 29/30 (110,8 μ.ο.)

Ριμπάουντ: 28/30 (40,8 μ.ο.)

Ασίστ: 17/30 (25,8 μ.ο.)

Μπλοκ: 29/30 93,9 μ.ο.)

Κλεψίματα: 26/30 (7,4 μ.ο.)

Αρνητικό ρεκόρ και για τον Ντοκ Ρίβερς

Η… μπάλα της τραγικής σεζόν για τους Μπακς, φυσικά παίρνει και τον Ντοκ Ρίβερς. Καθότι αυτή είναι η πρώτη του χρονιά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στο NBA ως προπονητής που θα έχει και αυτός αρνητικό ρεκόρ και μόλις η τρίτη τέτοια συνολικά στα 27 χρόνια της καριέρας του στους πάγκους του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Η τελευταία χρονιά που ομάδα του Ρίβερς κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, ήταν η σεζόν 2006-07, την τελευταία σεζόν της «αναδόμησης» τον Μπόστον Σέλτικς. Την επομένη κατέκτησε τον τίτλο στο NBA, με την θρυλική τετράδα των Ραζόν Ρόντο, Ρέι Άλεν, Πολ Πιρς και Κέβιν Γκαρνέτ.

Από απόλυτοι κυρίαρχοι, σε -κρίσιμες- πρόωρες διακοπές

Οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν το καλύτερο ρεκόρ στο NBA τρεις φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Είχαν 60-22 το 2018-19, 56-17 το 2019-20 και 58-24 το 2022-23, ισοφαρίζοντας έτσι την αντίστοιχη επίδοση με τις τρεις πρώτες θέσεις της ομάδας των ‘70s (1971, 1973, 1974) με ηγέτη τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Επιπροσθέτως, οι Μπακς είναι και η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην κανονική περίοδο του NBA από κάθε άλλη για την επταετία 2018-2025!

Πλέον όμως, το Μιλγουόκι φαίνεται πως θα χάσει τα πλέι-οφ για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια (σ.σ. και την ίδια σεζόν με το τελευταίο αρνητικό ρεκόρ τους, το 2015-16), αφού με 11 ματς να απομένουν ως το φινάλε της regular season, βρίσκονται 8 νίκες μακριά από τις θέσεις για τα play-in και φυσικά το ενδεχόμενο αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή, με την εικόνα της ομάδας και τον συνδυασμό αποτελεσμάτων που χρειάζονται, βρίσκεται στη σφαίρα του… στατιστικού λάθους.

Και όσοι έχουν κομβικό ρόλο στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή Γιάννης, Ρίβερς και διοίκηση, θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις πρόωρες διακοπές τους, κατά τις οποίες θα κληθούν να πάρουν μάλλον και τις πιο σοβαρές αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας για τον σύλλογο…