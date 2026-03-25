Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25 Μαρτίου 2026, 15:00

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Η πετσέτα στο ρινγκ, οι λευκές σημαίες της άνευ όρων παράδοσης στον ιστό τους και το… βύσμα της μηχανικής υποστήριξης αποσυνδεδεμένο. Αυτή είναι, μέσες-άκρες, η τωρινή κατάσταση των Μιλγουόκι Μπακς, μετά από μια σεζόν απολύτως κα-τα-στρο-φι-κή! Μια σεζόν που ξεκίνησε και πάλι με μεγάλα όνειρα, με τον Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ. Fast forward ένα εξάμηνο μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, τίποτα από τα παραπάνω δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα για το -πολύ- άμεσο μέλλον. Ούτε ο Ρίβερς στον πάγκο, ούτε ο Γιάννης στο παρκέ, ενώ τα όνειρα έχουν ήδη μετατραπεί σε εφιάλτες…

Μέχρι να φτάσουμε όμως στο «σήμερα» των «Ελαφιών», προηγήθηκαν όλοι οι προηγούμενοι μήνες που ήταν ένα… δράμα. Κυριολεκτικό σε επίπεδο μπάσκετ αλλά και… κινηματογραφικό. Ο Γιάννης ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, το ρόστερ που σχεδιάστηκε το καλοκαίρι δεν τράβηξε ούτε για αστείο, ο Ντοκ Ρίβερς έψαχνε διαρκώς λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα και τελικά για κάθε λύση, έβρισκε… δύο ακόμη προβλήματα.

Η αρχή της (φετινής) ιστορίας και το σίριαλ

Οι ήττες άρχισαν να μαζεύονται, η ιδέα για διεκδίκηση του τίτλου έμεινε γρήγορα στη σφαίρα της φαντασίας, οι επόμενοι στόχοι άρχισαν να απομακρύνονται και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ξεκίνησε ξανά και το σίριαλ γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τη Δευτέρα έμενε, την Τρίτη έφευγε, την Τετάρτη έμενε, την Πέμπτη έφευγε και ούτω καθεξής… Μετά από εβδομάδες επί εβδομάδων, άπειρες φήμες, δημοσιεύματα και αποκλειστικά ρεπορτάζ για το τι θέλει και τι σκέφτεται ο «Greak Freak», τελικά στις αρχές του Φεβρουαρίου, αποφάσισε να παραμείνει στο Γουισκόνσιν… μέχρι να φύγει. Τα όνειρα όλης της λίγκας για ένα trade που θα άφηνε εποχή στο NBA έμειναν μόνο τέτοια και όλα έδειχναν ότι οι Μιλγουόκι Μπακς θα έμπαιναν στη νέα τους εποχή, με τον ηγέτη τους στη θέση του.

Ο Γιάννης δήλωνε ενθουσιασμένος για την εξέλιξη αυτή και ανακοίνωνε τα ευχάριστα σαν άλλος… Λύκος της Γουόλ Στριτ, όμως την ίδια ώρα πολλοί στις ΗΠΑ είχαν διαφορετική άποψη, θεωρώντας πως κακώς έμεινε στο Μιλγουόκι. Οι δε φανς των Μπακς που λίγο καιρό πριν -εν μέσω ακραίων φημών- είχαν φτάσει στο σημείο να αποδοκιμάζουν τον Γιάννη και ο ίδιος να απαντά, τελικά αποθέωσαν και πάλι τον κορυφαίο σύγχρονο ηγέτης τους. Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ δήλωνε «αφοσιωμένος στους Μπακς, την ομάδα που αγαπώ», ενώ λίγες μέρες μετά έστειλε στον κόσμο και νέο μήνυμα αφοσίωσης και προσήλωσης, δηλώνοντας έτοιμος να αγωνιστεί για καθέναν οπαδό της ομάδας ξεχωριστά.

Ταυτόχρονα όμως, τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονταν. Όπως συνεχίζονταν και τα αγωνιστικά προβλήματα για τους Μπακς, με τον Ντοκ Ρίβερς να αδυνατεί να βρει τον ιδανικό τρόπο για να αποδώσει η ομάδα του, είτε με, είτε χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ. Ο Γιάννης πάντως δεν έδειχνε να προβληματίζεται από την κατάστασή του, λέγοντας πως ο τελευταίος τραυματισμός του στο γόνατο «δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα». Με αυτά και με αυτά, ο καιρός περνούσε, είχε μπει πια Μάρτιος και οι στόχοι των Μπακς έδειχναν να έχουν χαθεί πλήρως. Κάπου εκεί, άνοιξε και ο ασκός του Αιόλου…

Η απόφαση των Μπακς για tanking, το νέο συμβόλαιο και η κόντρα

Μέσα Μαρτίου πια και η διοίκηση των Μπακς, προφανώς σε συνεννόηση με τον Ντοκ Ρίβερς, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη σεζόν, πετώντας λευκή πετσέτα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο επόμενο draft, παράλληλα να ξεκουράσει όσους μπορεί και να δώσει ταυτόχρονα στον Αντετοκούνμπο την ευκαιρία να αναρρώσει πλήρως από τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Το… παραδοσιακό -σε αυτή τη φάση της σεζόν στο NBA– tanking.

Ωστόσο, ο Γιάννης είχε διαφορετική άποψη. Ένας πλήρως ανταγωνιστικός παίκτης που ουδέποτε έχει «κρυφτεί», ο «Greak Freak» διαμήνυσε στην ομάδα πως σκοπεύει να παίξει κανονικά ως το τέλος της σεζόν, σεβόμενος την ομάδα, τον κόσμο και φυσικά το ίδιο το σπορ. Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, Μπακς και Γιάννης, συμφώνησαν για πρώτη φορά ότι… διαφωνούν.

Κάπου εκεί πιθανώς οι Μπακς… θυμήθηκαν και το συμβόλαιο του ηγέτη τους. Θυμήθηκαν ότι για την τελευταία σεζόν της ισχύουσας συμφωνίας έχει λαμβάνειν ένα μυθικό ποσό -περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ- αλλά και το ότι διατηρεί το δικαίωμα για opt in ή opt out. Κοινώς, το μέλλον του στην ομάδα μόνο σίγουρο δεν είναι, με το Μιλγουόκι να έχει δικαίωμα για υπογραφή νέας συμφωνίας ως την 1η Οκτωβρίου.

Βλέποντας λοιπόν το… έργο, βλέποντας ότι η ομάδα παραπαίει και πως οι συνθήκες για πιθανή αποχώρησή του από την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε και μεγαλούργησε να έχουν ωριμάσει περισσότερο από ποτέ, οι Μπακς θέλησαν να… βγουν και από πάνω. Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουές Έντες, δεν δίστασε πρακτικά να απειλήσει δημόσια τον Γιάννη, βάζοντάς του το μαχαίρι στον λαιμό και πετώντας του τη μπάλα: «Ή υπογράφει, ή θα γίνει ανταλλαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά, με μια ατάκα που πιθανώς να είναι και η κομβική στην ιστορία του Γιάννη στο Μιλγουόκι…

Η λευκή πετσέτα, ο Γιάννης στα pits και τα ιστορικά αρνητικά ρεκόρ

Όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντως παραμένει off και το φινάλε της σεζόν πλησιάζει, οι Μπακς ξεκίνησαν τη διαδικασία του tanking, η οποία βεβαίως δεν χρειάζεται και… ιδιαίτερη προσπάθεια, με δεδομένο το πόσο κακοί είναι ούτως ή άλλως! Το πρωί της Τρίτης (24/3) πια και λίγες εβδομάδες αφότου τον είχαν υπογράψει, τα «Ελάφια» αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Καμ Τόμας. Έναν παίκτη τον οποίο ο GM του συλλόγου είχε παρουσιάσει ως «ένα σημαντικό κομμάτι στην προσπάθεια της ομάδας να μείνει ανταγωνιστική».

Λίγες ώρες νωρίτερα, η… οριστική αγωνιστική διάλυση για την τρέχουσα σεζόν, πάντως, είχε έρθει με ένα ιστορικό αρνητικό αποτέλεσμα για τους Μιλγουόκι Μπακς! Ξανά χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ, γνώρισαν την ήττα με 129-96 από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και βυθίστηκαν ακόμη περισσότερο στην Ανατολική Περιφέρεια.

Την περασμένη Πέμπτη είχαν χάσει με 32 πόντους διαφοράς (128-96) από τους επίσης πολύ κακούς φέτος Γιούτα Τζαζ και τα ξημερώματα της Τρίτης «έφαγαν» άλλους 33 από τους Κλίπερς (129-96), γράφοντας Ιστορία για όλους τους λάθους λόγους.

Με αυτή την ήττα, οι Μιλγουόκι Μπακς:

  • έχασαν για 10η φορά φέτος με τουλάχιστον 25 πόντους διαφοράς και αποτελεί την χειρότερη επίδοση της ιστορίας τους
  • εξασφάλισαν ότι η φετινή σεζόν θα είναι και η πρώτη τους μετά από δέκα χρόνια που θα τερματίσουν με αρνητικό ρεκόρ, δηλαδή περισσότερες ήττες απ’ ότι νίκες.
  • έχασαν μόλις για δεύτερη φορά από τους Κλίπερς τα τελευταία 4 χρόνια (σε 7 αγώνες).
  • πρόσθεσαν ένα ακόμη αποτέλεσμα στη λίστα με τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας τους
  • έφτασαν την 17η φορά στη σεζόν που δεν ξεπερνούν τους 100 πόντους.
Στα 58 χρόνια «ζωής» των Μπακς στο NBA σε σύνολο 4.678 αγώνων, η φετινή ομάδα έχει υποστεί 5 από τις 39 πιο βαριές ήττες της ιστορίας της: Τέταρτη χειρότερη ιστορικά ήττα τους οι 45 πόντοι που δέχθηκαν στο Μπρούκλιν από τους Νετς (14/12/2025), 16η χειρότερη οι 39 από τους Ορλάντο Μάτζικ εντός έδρας (8/3/2026), 36η χειρότερη (δύο φορές) οι 33 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς εντός έδρας (13/1/2026) και στο Λος Άντζελες από τους Κλίπερς (23/3/2026) και 39η χειρότερη οι 32 από τους Τζαζ στη Γιούτα (19/3/2026).

Παράλληλα, η ήττα από τους Κλίπερς σήμανε την 17η φορά φέτος που σκόραραν 100 ή λιγότερους πόντους μέσα στη σεζόν. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, η κατάστασή τους έχει… φθίνει επικίνδυνα: από τις 27 Φεβρουαρίου, έχουν ρεκόρ 3-11, δεν έχουν φτάσει τους 100 πόντους σε 7 από αυτές τις ήττες, όπως και σε 7 ακόμη η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους.

Κακοί με ή χωρίς τον Γιάννη

Το 2015-16, με προπονητή τον Τζέισον Κιντ, τερμάτισαν με ρεκόρ 33-49, ενώ ήδη φέτος έχουν 42 ήττες (29-42), με 11 ακόμη παιχνίδια να απομένουν στο πρόγραμμά τους. Με τον Γιάννη να μην παίζει για τέταρτο συνεχόμενο ματς και έχοντας παίξει σε μόλις 6 παιχνίδια από τις 27 Ιανουαρίου και μετά, οι φετινοί Μπακς είναι μια σκιά του εαυτού τους, μια καρικατούρα της ομάδας που τα τελευταία χρόνια μπορούσε να διαλύσει τους πάντες.

Το φετινό 29-42 έχει και μια ακόμη ανάγνωση που δείχνει και το πόσο κακή είναι η συγκεκριμένη ομάδα, αφού αυτή τη στιγμή είναι στο 13-23 χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ αλλά και 17-19 με τον «Greek Freak» να δίνει κανονικά το «παρών». Κάπως έτσι, έχουν διαμορφωθεί και τα συνολικά στατιστικά τους μέσα στη σεζόν, με τους Μπακς να βρίσκονται στον πάτο των περισσότερων βασικών στατιστικών κατηγοριών…

Η θέση των Μπακς στις φετινές στατιστικές κατηγορίες ανάμεσα στις 30 ομάδες του ΝΒΑ:

Σκοράρισμα: 29/30 (110,8 μ.ο.)

Ριμπάουντ: 28/30 (40,8 μ.ο.)

Ασίστ: 17/30 (25,8 μ.ο.)

Μπλοκ: 29/30 93,9 μ.ο.)

Κλεψίματα: 26/30 (7,4 μ.ο.)

Αρνητικό ρεκόρ και για τον Ντοκ Ρίβερς

Η… μπάλα της τραγικής σεζόν για τους Μπακς, φυσικά παίρνει και τον Ντοκ Ρίβερς. Καθότι αυτή είναι η πρώτη του χρονιά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στο NBA ως προπονητής που θα έχει και αυτός αρνητικό ρεκόρ και μόλις η τρίτη τέτοια συνολικά στα 27 χρόνια της καριέρας του στους πάγκους του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Η τελευταία χρονιά που ομάδα του Ρίβερς κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, ήταν η σεζόν 2006-07, την τελευταία σεζόν της «αναδόμησης» τον Μπόστον Σέλτικς. Την επομένη κατέκτησε τον τίτλο στο NBA, με την θρυλική τετράδα των Ραζόν Ρόντο, Ρέι Άλεν, Πολ Πιρς και Κέβιν Γκαρνέτ.

Από απόλυτοι κυρίαρχοι, σε -κρίσιμες- πρόωρες διακοπές

Οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν το καλύτερο ρεκόρ στο NBA τρεις φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Είχαν 60-22 το 2018-19, 56-17 το 2019-20 και 58-24 το 2022-23, ισοφαρίζοντας έτσι την αντίστοιχη επίδοση με τις τρεις πρώτες θέσεις της ομάδας των ‘70s (1971, 1973, 1974) με ηγέτη τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Επιπροσθέτως, οι Μπακς είναι και η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην κανονική περίοδο του NBA από κάθε άλλη για την επταετία 2018-2025!

Πλέον όμως, το Μιλγουόκι φαίνεται πως θα χάσει τα πλέι-οφ για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια (σ.σ. και την ίδια σεζόν με το τελευταίο αρνητικό ρεκόρ τους, το 2015-16), αφού με 11 ματς να απομένουν ως το φινάλε της regular season, βρίσκονται 8 νίκες μακριά από τις θέσεις για τα play-in και φυσικά το ενδεχόμενο αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή, με την εικόνα της ομάδας και τον συνδυασμό αποτελεσμάτων που χρειάζονται, βρίσκεται στη σφαίρα του… στατιστικού λάθους.

Και όσοι έχουν κομβικό ρόλο στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή Γιάννης, Ρίβερς και διοίκηση, θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις πρόωρες διακοπές τους, κατά τις οποίες θα κληθούν να πάρουν μάλλον και τις πιο σοβαρές αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας για τον σύλλογο…

Headlines:
World
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Κόσμος 25.03.26

ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών

Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών

Σύνταξη
Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Eurofighter Typhoon 25.03.26

Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Σύνταξη
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Πόλεμος 25.03.26

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

