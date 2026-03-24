Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο
Οι Λος Άντζελες Κλίπερς διέλυσαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 129-96, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται ξανά.
Δεν δυσκολεύτηκαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, επικρατώντας 129-96, σε ακόμη ένα ματς για τα Ελάφια που δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους και… βυθίστηκαν κι άλλο βαθμολογικά (11η θέση με 29-42 στην Ανατολή).
Ο Λέοναρντ «καθάρισε» για τους Κλίπερς με 28 πόντους (3/10 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ οι Μπρουκ Λόπεζ και Κόμπι Σάντερς πρόσθεσαν 19 πόντους ο καθένας.
Για τους Μπακς ξεχώρισε ο Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους και 6/10 τρίποντα και ο Έι Τζέι Γκριν με 15 πόντους (4/5 τρίποντα). Να σημειωθεί πως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 7 λεπτά, μετρώντας 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Από’ κει και πέρα, οι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα απέναντι στους Σίξερς (123-103), με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να έχει 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους νικητές.
Οι Σπερς που νίκησαν με 136-111 τους Χιτ, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να σταματά στους 26 πόντους, με 15 ριμπάουντ και 4 ασίσ, ενώ ο Πάουελ έβαλε 21 πόντους, με 4 ριμπάουντ για το Μαϊάμι.
- Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις