Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς 122-99: Νέα βαριά ήττα χωρίς τον Αντετοκούνμπο (vids)

Οι Ατλάντα Χοκς συνέτριψαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 122-99, σε ένα ματς όπου δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ο Greek Freak επέλεξε να προφυλαχθεί λόγω των συνεχών τραυματισμών, που έχει υποστεί τη φετινή σεζόν στη δεξιά γάμπα.

Τα «Ελάφια» υπέστησαν την τέταρτη σερί τους ήττα, με το «όνειρο» της εισόδου στα play-in της Ανατολικής περιφέρειας του NBA να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μπακς παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί μονάχα στο πρώτο δωδεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 31-30. Όμως, στη συνέχεια κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα τα «γεράκια» να πάρουν μία εμφατική νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους Χοκς ήταν ο Τζόνσον με double-double και 23 ασίστ, 12 πόντους. Για τα «Ελάφια» πάλεψαν οι οι Ρόλινς (22π., 8ασ.) και Πόρτερ (18π., 7ασ., 7ρ.), ενώ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για τέσσερα λεπτά με 1 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-30, 60-52, 95-78, 122-99.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σίξερς-Νετς 104-97

Χοκς-Μπακς 122-99

Σπερς-Χόρνετς 115-102

Σέλτικς-Γουίζαρντς 111-100

Χιτ-Μάτζικ 117-121

Λέικερς-Νάγκετς 127-125