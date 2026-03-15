Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς 122-99: Νέα βαριά ήττα χωρίς τον Αντετοκούνμπο (vids)
Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν βαριά ήττα με 122-99 από τους Ατλάντα Χοκς, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Αντετοκούνμπο. – Όλα τα αποτέλεσματα της βραδιάς.
- Η NASA συναρμολογεί drone που θα εξερευνήσει τις εξωγήινες θάλασσες του Τιτάνα
- Η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
- Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
- «Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Οι Ατλάντα Χοκς συνέτριψαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 122-99, σε ένα ματς όπου δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ο Greek Freak επέλεξε να προφυλαχθεί λόγω των συνεχών τραυματισμών, που έχει υποστεί τη φετινή σεζόν στη δεξιά γάμπα.
Τα «Ελάφια» υπέστησαν την τέταρτη σερί τους ήττα, με το «όνειρο» της εισόδου στα play-in της Ανατολικής περιφέρειας του NBA να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μπακς παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί μονάχα στο πρώτο δωδεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 31-30. Όμως, στη συνέχεια κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα τα «γεράκια» να πάρουν μία εμφατική νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τους Χοκς ήταν ο Τζόνσον με double-double και 23 ασίστ, 12 πόντους. Για τα «Ελάφια» πάλεψαν οι οι Ρόλινς (22π., 8ασ.) και Πόρτερ (18π., 7ασ., 7ρ.), ενώ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για τέσσερα λεπτά με 1 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-30, 60-52, 95-78, 122-99.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Σίξερς-Νετς 104-97
Χοκς-Μπακς 122-99
Σπερς-Χόρνετς 115-102
Σέλτικς-Γουίζαρντς 111-100
Χιτ-Μάτζικ 117-121
Λέικερς-Νάγκετς 127-125
- Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς 122-99: Νέα βαριά ήττα χωρίς τον Αντετοκούνμπο (vids)
- Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
- Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
- Έτοιμος να «σπάσει» μεγάλο ρεκόρ ο Γιαμάλ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
- Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
- Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
- Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
