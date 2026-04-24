Στην Tyla αρέσει να χορεύει γυμνή μπροστά στον καθρέφτη της

Η Tyla αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό i-D, ότι χορεύει μπροστά στον καθρέφτη της χωρίς ρούχα για να «δείξει αγάπη» στον εαυτό της.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς αποκτά αυτοπεποίθηση, η Tyla απάντησε: «Χορεύω πολύ μπροστά στον καθρέφτη μου, γυμνή».

Η τραγουδίστρια, με καταγωγή από την Νότια Αφρική, υποστήριξε στη συνέχεια: «Ως γυναίκα, είναι πολύ σημαντικό να κοιτάς τον εαυτό σου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα μερικές φορές. Δεν θα αγαπάς πάντα τα πάντα στον εαυτό σου. Αλλά είσαι αυτή που είσαι και θα είσαι έτσι για πάντα, οπότε καλύτερα να το αποδεχτείς».

«Βρίσκω ομορφιά σε αυτό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στο i-D, η Tyla είπε ότι, καθώς μεγάλωνε, ένιωθε ανασφάλεια για το σώμα της.

«Πάντα ένιωθα πολύ αδύνατη. Δεν ήξερα τι να κάνω με [το σώμα μου]. Προφανώς, έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου βρίσκω ομορφιά σε αυτό. Και φυσικά αγαπώ τα μαλλιά μου, αλλά τα συγκρίνω με αυτά [άλλων] κοριτσιών, ειδικά στο δημοτικό σχολείο, αφού πήγαινα σε ένα σχολείο με κυρίους λευκούς μαθητές. Τα κορίτσια είχαν πιο μακριά μαλλιά από εμένα, ή συγκεκριμένα χτενίσματα που δεν μπορούσα να κάνω», είπε.

«Tyla baby»

Η Tyla κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της το 2024. Την ίδια χρονιά κέρδισε το βραβείο Grammy για το single «Water». Τον Φεβρουάριο κέρδισε το δεύτερο Grammy της για το «Push 2 Start».

Η τραγουδίστρια αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο «A-Pop», φέτος.

Η ποπ σταρ συμμετείχε πρόσφατα στην περιοδεία «Little Miss Drama Tour» της Cardi B, μετά τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Nice Guy».

«Tyla babyyy!! Φέρνεις την τέλεια ενέργεια σε κάθε σκηνή, σε ευχαριστώ πολύ που την έφερες και στη δική μου», έγραψε η Cardi, στα Instagram Stories της, κοινοποιόντας μια κοινή φωτογραφία τους.

*Mε πληροφορίες από: People