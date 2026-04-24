24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Woman 24 Απριλίου 2026, 14:40

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ

Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο καταδικασμένος μαστροπός και παιδοβιαστής Τζέφρι Έπσταϊν συνέχιζε να στεγάζει και να μετακινεί γυναίκες στο Λονδίνο ακόμη και μετά σοβαρές καταγγελίες, χωρίς να ανοίξει πλήρης έρευνα, σύμφωνα με το BBC.

Ένα δίκτυο που λειτουργούσε κανονικά

Ακόμη και μετά τις καταγγελίες για trafficking και σεξουαλική εκμετάλλευση, ο Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται πως διατηρούσε ενεργό δίκτυο στο Λονδίνο. Έρευνα του BBC, βασισμένη σε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιούσε διαμερίσματα στην εύπορη περιοχή Κένσινγκτον και Τσέλσι για να στεγάζει γυναίκες.

Τουλάχιστον τέσσερα ακίνητα εντοπίστηκαν μέσα από αποδείξεις, emails και τραπεζικά στοιχεία. Έξι γυναίκες που έμειναν εκεί έχουν έκτοτε καταγγείλει ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησης. Οι περισσότερες προέρχονταν από τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη και άλλες χώρες και μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίοδο που οι αρχές είχαν ήδη αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε έρευνα για προηγούμενες καταγγελίες.

Η καταγγελία που δεν οδήγησε σε έρευνα

Το 2015, η Βιρτζίνια Τζουφρέ κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα διεθνούς trafficking και ότι είχε εξαναγκαστεί σε σεξουαλική επαφή στο Λονδίνο με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ), ο οποίος αρνείται κάθε κατηγορία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι είχε ακολουθήσει «εύλογες γραμμές έρευνας», λαμβάνοντας πολλαπλές καταθέσεις από την Τζουφρέ και συνεργαζόμενη με αμερικανικές αρχές. Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε.

Μέχρι τις αρχές του 2020, δεύτερη γυναίκα είχε επίσης καταγγείλει κακοποίηση από τον Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να είναι σαφές αν εξετάστηκε η υπόθεση.

Στρατολόγηση και πίεση προς τα θύματα

Τα αρχεία δείχνουν ότι ορισμένες γυναίκες πιέζονταν να στρατολογούν άλλες για το δίκτυο. Σε ένα περιστατικό, γυναίκα έστειλε φωτογραφίες «όμορφων» μοντέλων που είχε γνωρίσει στο Λονδίνο, με τον Έπσταϊν να εγκρίνει και εκείνη να δηλώνει ότι θα ελέγξει αν είναι «κατάλληλες».

Παράλληλα, οι συνθήκες διαμονής δεν ήταν πάντα όπως παρουσιάζονταν. Αν και τα διαμερίσματα βρίσκονταν σε ακριβές περιοχές, σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες κοιμούνταν σε καναπέδες, ενώ emails δείχνουν ότι ο Έπσταϊν αντιδρούσε επιθετικά όταν διαμαρτύρονταν.

Σε ένα μήνυμα, απείλησε ότι θα θεωρήσει το ενοίκιο «δάνειο» αν δεν εργάζονταν για εκείνον για έξι μήνες. Σε άλλο, χαρακτήρισε γυναίκα «αγενή» και με «αηδιαστική συμπεριφορά».

«Ο ιδιοκτήτης που πληρώνει»

Λίγο πριν τη σύλληψή του, ο Έπσταϊν συνομιλούσε μέσω Skype με νεαρή Ρωσίδα που ζούσε σε ένα από τα διαμερίσματα. Όταν εκείνη ρώτησε ποιος είναι ο άνδρας σε μια φωτογραφία, εκείνος απάντησε ότι είναι ο «ιδιοκτήτης» της – διευκρινίζοντας ότι, σε αντίθεση με άλλους, εκείνος πληρώνει το ενοίκιο.

Η επικοινωνία αυτή δείχνει ότι παρέμενε σε στενή επαφή με τις γυναίκες, καλύπτοντας έξοδα για μαθήματα αγγλικών, έπιπλα, ακόμη και δίνοντας συμβουλές για βίζες.

Σε μία περίπτωση, γυναίκα είχε δική της κάρτα στον λογαριασμό του, με μηνιαίο όριο περίπου 2.000 δολάρια για έξοδα διαβίωσης.

Μετακινήσεις με Eurostar και πτήσεις

Ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε συστηματικά το Eurostar για να μεταφέρει γυναίκες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Από το 2011 έως το 2019, αγόρασε τουλάχιστον 53 εισιτήρια, πολλά εκ των οποίων μετά την καταγγελία του 2015.

Μόνο στους τελευταίους έξι μήνες πριν από τη σύλληψή του, καταγράφηκαν 10 μετακινήσεις, με μία γυναίκα να φτάνει στο Λονδίνο μόλις 16 ημέρες πριν τη σύλληψη.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 120 πτήσεις που συνδέονται με τον ίδιο και το δίκτυό του προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι γνώριζαν οι αρχές

Έγγραφα δείχνουν ότι οι βρετανικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τη δράση του. Το 2020, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος διαβίβασε στο FBI στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές, μεταξύ των οποίων πληρωμές ενοικίων για διαμερίσματα στο Τσέλσι.

Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρονταν και καταγγελίες κατά της Κλερ Χέιζελ, κόμισσας του Άιβι, η οποία φέρεται να είχε ταξιδέψει πολλές φορές με τον Έπσταϊν και κατηγορήθηκε για κακοποίηση — κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες για πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιοι βρίσκονταν γύρω του

Η έρευνα εντόπισε και πρόσωπα που εργάζονταν για τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως οδηγό, βοηθό και μέλος του προσωπικού του, το οποίο διατηρούσε στενή επαφή μαζί του για χρόνια.

«Χαμένες ευκαιρίες» και ευθύνες

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τέσα Γκρέγκορι δήλωσε ότι είναι «σοκαριστικό» που δεν ξεκίνησε έρευνα, τονίζοντας ότι το κράτος έχει υποχρέωση να διερευνά υποθέσεις trafficking.

Ο πρώην επικεφαλής κατά της σύγχρονης δουλείας, Κέβιν Χάιλαντ, ανέφερε ότι υπήρχαν σαφή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έρευνα, σημειώνοντας ότι οι αρχές θα μπορούσαν να εντοπίσουν το δίκτυο μέσω συναλλαγών, κρατήσεων και διαδικτυακών δεδομένων.

Αιτήματα για δημόσια έρευνα

Θύματα ζητούν πλέον δημόσια έρευνα, υποστηρίζοντας ότι «πολλές γυναίκες μίλησαν» στις αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνεται, μόνο μέσα από μια πλήρη διερεύνηση μπορεί να απαντηθεί το βασικό ερώτημα: πώς ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο λειτούργησε για χρόνια χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Oι έρευνες στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα εγείρονται και για το τι πραγματικά ερευνήθηκε στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CNN, γυναίκες και ανήλικα κορίτσια που περιλαμβάνονται στα «αρχεία Έπσταϊν» καταγγέλλουν ότι βιάστηκαν, «δανείζονταν» σε φίλους του, λάμβαναν οδηγίες για σεξουαλικές πράξεις με άλλους άνδρες και υπέστησαν trafficking.

Ωστόσο, πέρα από τον ίδιο τον Τζέφρι Έπσταϊν, κανένας άλλος δεν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για trafficking στην υπόθεση — γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες των θυμάτων για το εύρος της έρευνας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για δίωξη άλλων προσώπων. «Δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη πληροφορία. Αν υπήρχε, θα είχαμε κινηθεί άμεσα», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Παρά ταύτα, το CNN εντόπισε περισσότερες από δώδεκα περιπτώσεις στις οποίες θύματα είχαν καταθέσει στο FBI ότι ο Έπσταϊν διευκόλυνε σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες από το δίκτυό του, το οποίο περιλάμβανε ισχυρές και πλούσιες προσωπικότητες. Στα δημόσια διαθέσιμα αρχεία, όμως, δεν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι ακολούθησε ουσιαστική διερεύνηση αυτών των καταγγελιών.

Ο πρώην ντετέκτιβ σεξουαλικών εγκλημάτων του Λος Άντζελες, Μόουζες Καστίγιο, σημειώνει ότι λείπουν βασικά βήματα έρευνας: διασταύρωση πτήσεων, έλεγχος ξενοδοχείων και επιβεβαίωση μαρτυριών. Όπως τονίζει, πρόκειται για διαδικασίες «αστυνομικής έρευνας 101» — χρονοβόρες αλλά απολύτως εφικτές.

Την ανάγκη για νέα, πλήρη έρευνα υπογραμμίζουν και επιζήσασες όπως η Άνι Φάρμερ. Όπως λέει, πριν καν τεθεί ζήτημα διώξεων, το βασικό είναι να αποδειχθεί ότι έγινε ουσιαστική έρευνα: «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπήρξε τόσο λίγη διερεύνηση, που κάποιοι μπορούν να λένε ‘δεν υπάρχει τίποτα άλλο’ — χωρίς να ξέρουμε αν αυτό είναι αλήθεια».

Η ίδια επισημαίνει ότι χωρίς αποδείξεις πως οι αρχές εξάντλησαν κάθε δυνατότητα διερεύνησης, είναι αδύνατο για τα θύματα να προχωρήσουν.

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η επιτυχία της ΔΕΗ είναι εθνική επιτυχία

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Ο χάρτης των εισοδημάτων στην Ελλάδα: Το πού ζεις μετράει

Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά

Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
«η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή», προειδοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων – Μετά τις… μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Ο 36χρονος, που δέχτηκε τις μαχαιριές στην κοιλιά και στο χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Κρήτη όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες - Συνελήφθησαν μια 58χρονη με τους δύο γιους της

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media
Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης»

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

