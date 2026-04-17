Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
17 Απριλίου 2026

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Οι αποκαλύψεις από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» συνεχίζουν να ανοίγουν ένα «παράθυρο» σε έναν κόσμο όπου ισχυροί άνδρες συνομιλούν χωρίς φίλτρα — και, όπως φαίνεται, χωρίς συνέπειες.

Δύο διαφορετικές υποθέσεις, που προκύπτουν από την ίδια παρτίδα εγγράφων, σκιαγραφούν με σχεδόν ωμό τρόπο αυτό το σύστημα: από το ρατσιστικό και κυνικό βλέμμα απέναντι στην κοινωνία, μέχρι την προσπάθεια επιρροής σε θεσμούς που έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν δικαιοσύνη.

Στη μία περίπτωση, ένα email του τραπεζίτη Τζες Στέιλι προς τον καταδικασμένο μαστροπό ανηλίκων Έπσταϊν. Στην άλλη, η στενή εμπλοκή του με τον φυσικό Λόρενς Μ. Κράους, σε μια περίοδο που ο τελευταίος αντιμετώπιζε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Δύο ιστορίες, ένας κοινός παρονομαστής: η αίσθηση ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους.

Ένα email που «εκθέτει» μια ολόκληρη νοοτροπία

Το μήνυμα του Στέιλι προς τον Έπσταϊν, γραμμένο πριν από πάνω από μία δεκαετία, είναι τόσο πρόχειρο όσο και αποκαλυπτικό:

Υποστηρίζει ότι οι φτωχοί Αμερικανοί —και ειδικά οι κοινότητες των μαύρων— δεν βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή «έχουν εξαγοραστεί» από τη βιομηχανία θεάματος. Επικαλείται τις διαφημίσεις του Super Bowl και φτάνει στο σημείο να ισχυριστεί ότι ακόμη και ο Jay-Z αποτελεί μέρος αυτής της «εξουδετέρωσης».

Η ιδέα δεν είναι καινούργια: δώσε θέαμα, καλλιέργησε φιλοδοξία, απορρόφησε την οργή — και η κοινωνία δεν θα κινητοποιηθεί.

Όμως αυτό που προκαλεί εντύπωση δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και το πλαίσιο: ένας άνθρωπος της οικονομικής ελίτ, με στενές σχέσεις με έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, να αναλύει με τέτοια άνεση πώς «ελέγχεται» η κοινωνία.

Η υποκρισία είναι προφανής. Ο ίδιος ο Στέιλι δεν ήταν απλός παρατηρητής. Είχε πετάξει με το αεροπλάνο του Έπσταϊν, είχε επισκεφθεί το νησί του και διατηρούσε στενή σχέση μαζί του ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη του.

Ο άνθρωπος που μιλούσε για «χειραγώγηση των μαζών» ήταν, στην πράξη, μέρος ενός πολύ πιο σκοτεινού συστήματος.

Από τον πολιτισμό στη «διαχείριση» της λογοδοσίας

Αν το email Στέιλι αποκαλύπτει μια ιδεολογική στάση, η δεύτερη υπόθεση δείχνει πώς αυτή μεταφράζεται σε πράξη.

Το 2018, στο αποκορύφωμα του #MeToo, ο Λόρενς Κράους —ένας από τους πιο γνωστούς θεωρητικούς φυσικούς στις ΗΠΑ— βρέθηκε αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο Arizona State University.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, στράφηκε στον Έπσταϊν για βοήθεια.

Όπως μεταδίδει το Politico, o Έπσταϊν δεν περιορίστηκε σε συμβουλές. Αντάλλασσε emails και τηλεφωνήματα με τον Κράους, χρηματοδότησε μέρος της νομικής του υπεράσπισης (τουλάχιστον 15.000 δολάρια), πρότεινε δικηγόρους και κινητοποίησε επαφές με επιρροή — από τον Κεν Σταρ (ο ειδικός εισαγγελέας που διερεύνησε το σκάνδαλο Κλίντον–Λεβίνσκι) μέχρι κύκλους του Λευκού Οίκου.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, όμως, ήταν άλλο: η πεποίθησή του ότι μπορούσε να αξιοποιήσει πολιτικές εξελίξεις προς όφελος του Κράους.

«Υπάρχει νέος σερίφης στην Ουάσινγκτον»

Εκείνη την περίοδο, η πρώτη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προωθούσε μια εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου του Title IX — του ομοσπονδιακού νόμου που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χειρίζονται υποθέσεις διακρίσεων και σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε αντίθεση με την προηγούμενη προσέγγιση της εποχής Ομπάμα, που έδινε έμφαση στην ταχεία διερεύνηση και επίλυση των καταγγελιών, το νέο πλαίσιο επιδίωκε να ενισχύσει τις εγγυήσεις υπέρ των κατηγορουμένων και να περιορίσει τον κίνδυνο αυθαίρετων αποφάσεων.

Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες των πανεπιστημίων —αν και παραμένουν διοικητικές και δεν αποτελούν κανονικές δικαστικές δίκες— άρχισαν να προσομοιάζουν περισσότερο σε δικαστήριο. Οι νέοι κανόνες προέβλεπαν υποχρεωτικές ακροάσεις, δυνατότητα εξέτασης και αντεξέτασης μαρτύρων μέσω εκπροσώπων, πλήρη πρόσβαση των εμπλεκομένων στο αποδεικτικό υλικό πριν από τη λήψη απόφασης, καθώς και αυστηρότερα πρότυπα αξιολόγησης των καταγγελιών. Παράλληλα, έδιναν στα ιδρύματα τη δυνατότητα να εφαρμόζουν υψηλότερο επίπεδο απόδειξης σε σχέση με το παρελθόν.

Υποστηρικτές των αλλαγών υποστήριζαν ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δίκαιη διαδικασία και προστατεύονται τα δικαιώματα όσων κατηγορούνται, αποτρέποντας περιπτώσεις όπου αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς επαρκή στοιχεία ή χωρίς να έχει ακουστεί πλήρως η πλευρά τους. Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις για τα δικαιώματα των επιζωσών προειδοποιούσαν ότι η αυστηροποίηση των διαδικασιών και η «δικαστικοποίηση» των ερευνών ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα θύματα, καθιστώντας πιο δύσκολη την καταγγελία και την τεκμηρίωση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης εντός των πανεπιστημίων.

Για τον Έπσταϊν, αυτό ήταν ευκαιρία.

Σε ένα από τα emails του προς τον Κράους, γράφει: «Μου λένε ότι πρέπει να τους υπενθυμιστεί ότι υπάρχει νέος σερίφης στην Ουάσινγκτον».

Σε άλλο σημείο, προτρέπει τον Κράους να πιέσει το πανεπιστήμιο να καθυστερήσει τη διαδικασία, μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.

«DUE PROCESS» [δέουσα νομική διαδικασία], γράφει με κεφαλαία.

Η λογική είναι σαφής: εκμεταλλεύσου την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να κερδίσεις χρόνο — και ίσως τη μάχη.

«Ένα σπάνιο γραπτό ντοκουμέντο για το πώς μιλούν οι ισχυροί»

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και των επιζωσών σεξουαλικής βίας.

Η Νορίν Φάρελ, επικεφαλής της Equal Rights Advocates, έκανε λόγο για «ένα σπάνιο γραπτό ντοκουμέντο που αποκαλύπτει πώς άνδρες με εξουσία αντιλαμβάνονται και συζητούν τους νόμους που υποτίθεται ότι τους ζητούν να λογοδοτήσουν», σύμφωνα με το Politico.

Η Σιβάλι Πατέλ από το National Women’s Law Center υποστήριξε ότι τα emails επιβεβαιώνουν πως ο κανονισμός του 2020 ήταν «αντι-επιζώντων».

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του κανονισμού —όπως ο δικηγόρος Τζάστιν Ντίλον— επιμένουν ότι το ζήτημα είναι η δίκαιη διαδικασία και όχι το ποιος την υποστηρίζει.

«Το ότι ένας κακός άνθρωπος συμφωνεί με κάτι δεν το καθιστά λάθος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι έδειξε η έρευνα για τον Κράους

Η έρευνα του Arizona State University κατέληξε ότι μεγάλο μέρος των καταγγελιών εις βάρος του Κράους ήταν βάσιμο.

Καταγράφηκαν:

  • ανεπιθύμητα αγγίγματα
  • σεξουαλικά σχόλια
  • ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε φοιτητές και συνεργάτες

Ο Κράους τέθηκε σε άδεια και τελικά απομακρύνθηκε από τη διεύθυνση του Origins Project, του επιστημονικού προγράμματος που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Αν και προτάθηκε η απόλυσή του, ο ίδιος αποχώρησε με συνταξιοδότηση.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε κατηγορία.

Το πολιτικό διακύβευμα του Title IX

Το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μια υπόθεση.

Ο κανονισμός του 2020 αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβερνήσεων:

  • Η κυβέρνηση Τραμπ τον προώθησε ως εγγύηση δίκαιης διαδικασίας
  • Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιχείρησε να τον καταργήσει, υποστηρίζοντας ότι αποδυναμώνει τα δικαιώματα των επιζωσών

Σήμερα, η νέα κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να τον επαναφέρει πλήρως.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές εξασφαλίζουν βασικά δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία και η εξέταση μαρτύρων. Άλλοι επιμένουν ότι δημιουργούν εμπόδια για τα θύματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 δεν επιλύθηκε καμία υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από το αρμόδιο γραφείο του υπουργείου Παιδείας, ενώ περίπου το 90% των καταγγελιών απορρίφθηκε.

Ένα σύστημα χωρίς συνέπειες

Αν κάτι ενώνει τις δύο ιστορίες, είναι η αίσθηση ενός παράλληλου κόσμου.

Ενός κόσμου όπου:

  • οι ισχυροί συνομιλούν με κυνισμό
  • διατηρούν δίκτυα επιρροής
  • επιχειρούν να διαμορφώσουν τους κανόνες που τους αφορούν

Και την ίδια στιγμή, άλλοι άνθρωποι —συχνά χωρίς δύναμη ή πρόσβαση— αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του ίδιου συστήματος χωρίς καμία προστασία.

Τα emails του Έπσταϊν δεν αποκαλύπτουν μόνο πρόσωπα. Αποκαλύπτουν έναν τρόπο σκέψης.

Ότι η κουλτούρα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ελέγχου.

Ότι οι νόμοι είναι διαπραγματεύσιμοι.

Ότι η λογοδοσία είναι σχετική.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο από όλα.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Politico 

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

