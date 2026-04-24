Μαγιό: Πώς θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει φέτος το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του η στιγμή να διαλέξετε το μαγιό που θα σας συνοδεύσει στις πρώτες σας βουτιές. Είτε θέλετε να προετοιμαστείτε για νέες παραλίες είτε προτιμάτε την πισίνα, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε το στυλ σας, οι επιλογές είναι πολλές και πραγματικά ταιριάζουν σε κάθε γούστο.

Από μπικίνι με μοντέρνες γραμμές μέχρι άνετα ολόσωμα και ανδρικά σορτς που φοριούνται όλη μέρα, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ωραία κομμάτια της σεζόν για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικεία και ανδρικά μαγιό ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα και άμεσα από ένα BOX NOW, όποτε σε βολεύει, επιλέγοντας το σημείο παραλαβής που σε εξυπηρετεί!

Για εσάς που αγαπάτε τα μπικίνι

Αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει ελευθερία, άνεση και ένα μπικίνι που σας κάνει να νιώθετε όμορφα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, τότε οι επιλογές που ξεχωρίσαμε θα σας δώσουν πολλές ιδέες. Από minimal γραμμές μέχρι πιο παιχνιδιάρικα σχέδια, υπάρχει κάτι για κάθε διάθεση.

Κλασικά και διαχρονικά

Ένα σετ που «δουλεύει» για κάθε σωματότυπο, το τρίγωνο μπικίνι με πολυμορφικές τιράντες προσαρμόζεται όπως θέλετε. Το μαύρο χρώμα το κάνει διαχρονικό, ενώ το brazil bottom δίνει μια πιο καλοκαιρινή διάθεση.

Το σετ Bikini SunsetGo! Britney συνδυάζει κομψότητα και άνεση. Το strapless top σε μαύρο χρώμα προσφέρει μια μοντέρνα και μίνιμαλ αισθητική, ενώ το brazil bottom, επίσης σε μαύρο, αναδεικνύει τη σιλουέτα με έναν διακριτικό και σαγηνευτικό τρόπο. Ιδανική επιλογή για όσες επιθυμούν να ξεχωρίσουν στην παραλία με στυλ και αυτοπεποίθηση.

Για όσες προτιμούν το sporty chic, το τρίγωνο μπικίνι της Calvin Klein σε μαύρο πρόκειται για μια stylish επιλογή. Απλό, καθαρό και με τέλεια εφαρμογή, προσφέρει άνεση και minimal αισθητική.

Εμπριμέ και παιχνιδιάρικα

Για όσες αγαπούν το χρώμα, αυτό το εμπριμέ μπικίνι σε αποχρώσεις του μοβ είναι μια επιλογή που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολική. Το τριγωνάκι τοπ προσφέρει άνεση και στυλ, ενώ το brazil κάτω μέρος αγκαλιάζει τις καμπύλες με έναν κολακευτικό τρόπο.

Αν προτιμάτε τις πιο φωτεινές αποχρώσεις που θυμίζουν καλοκαίρι, τότε το γκοφρέ bikini set στην απόχρωση μπλε royal εγγυάται εντυπωσιακές εμφανίσεις στην παραλία, χάρη στο μοντέρνο σχέδιο ενός ώμου στο τοπ. Η γκοφρέ υφή προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια, ενώ το bottom τύπου slip εξασφαλίζει άνεση και ελεύθερη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αν είστε λάτρεις του animal print, τότε τολμηρό μπικίνι σετ σε αποχρώσεις του κόκκινου σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει. Αξεπέραστα chic, αγκαλιάζει το σώμα με στιλ ενώ παράλληλα προσφέρει άνεση για κάθε σας καλοκαιρινή δραστηριότητα.

Για όσες προτιμούν τα ολόσωμα

Αν σας αρέσει η άνεση και η σταθερότητα που προσφέρει ένα ολόσωμο, φέτος θα βρείτε κορυφαίες επιλογές.

Classy and stylish

Αν αγαπάτε τα ολόσωμα, τότε το μαύρο ανάγλυφο μαγιό της Emerson θα γίνει το νέο σας αγαπημένο. Διαθέτει λαιμόκοψη σε σχήμα V και χαμηλό άνοιγμα στην πλάτη ενώ το άνοιγμα στους γοφούς δίνει ’80s vibes στις εμφανίσεις σας μέσα και έξω από το νερό.

Το ολόσωμα μαγιό της Diesel προσφέρει απαράμιλλη αίσθηση στυλ και αυτοπεποίθησης σε κάθε σας εμφάνιση στην παραλία. Το μαύρο χρώμα υπόσχεται διαχρονική κομψότητα, ενώ τα διακριτικά ανοίγματα προσθέτουν μία γοητευτική πινελιά που αναδεικνύει τη θηλυκότητα. Ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ξεχωρίζουν με μία εκλεπτυσμένη, αλλά και μοντέρνα εμφάνιση.

Με εντυπωσιακά σχέδια

Στυλ και άψογη εφαρμογή συνδυάζονται σε αυτό το ολόσωμο μαγιό της Billabong. Οι αποχρώσεις του μπλε και του λευκού αναδεικνύουν την φυσική ομορφιά και χαρίζουν μια αίσθηση καλοκαιρινής φρεσκάδας. Είναι σχεδιασμένο με φαρδιά τιράντα, που προσφέρει σιγουριά και σταθερό κράτημα, ενώ η ανοιχτή πλάτη χαρίζει μια μοντέρνα πινελιά.

Διαχρονικό αλλά και με μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, το εμπριμέ ολόσωμο με μαύρα και λευκά σχέδια είναι ιδανικό για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση στην παραλία ή την πισίνα. Οι αποχρώσεις του χαρίζουν πιο σοφιστικέ ύφος, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα και προσφέροντας κλασικό στυλ που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Για όσους αποζητούν άνεση και στυλ

Τα ανδρικά μαγιό‑σορτς φέτος κινούνται σε μια πολύ ισορροπημένη γραμμή. Άνεση που δεν θυσιάζει το στυλ, καθαρές γραμμές που ταιριάζουν σε όλους και χρώματα που δίνουν καλοκαιρινό vibe χωρίς υπερβολές.

Το μαγιό σορτς της Billabong σε πράσινη απόχρωση πρόκειται για μια επιλογή που ταιριάζει σε όλους και δίνει ένα διακριτικό αλλά στιλάτο αποτέλεσμα. Ιδανικό για όσους θέλουν κάτι απλό, “clean” και άνετο.

Για όσους αγαπούν λίγο παραπάνω χρώμα, αυτό το σορτς μαγιό της MC2 με έντονο μοβ χρώμα είναι η τέλεια επιλογή. Ζωντανό, καλοκαιρινό και με χαρακτήρα, δίνει μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση χωρίς να γίνεται υπερβολικό ή να χάνει την πρακτικότητά του.

To σορτς μαγιό της Quiksilver σε light blue απόχρωση είναι το απόλυτα διαχρονικό κομμάτι του καλοκαιριού. Η regular εφαρμογή του εξασφαλίζει άνεση και ελευθερία κινήσεων, καθιστώντας το κατάλληλο για κάθε δραστηριότητα στο νερό ή στην άμμο.

Για όσους θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο, το σχέδιο της Calvin Klein είναι μια πιο fashion-forward επιλογή. Το πράσινο χρώμα και τα prints δίνουν μια μοντέρνα πινελιά που ξεχωρίζει χωρίς να φωνάζει.

