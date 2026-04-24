24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Plus 24 Απριλίου 2026, 14:00

Μαγιό: Πώς θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει φέτος το καλοκαίρι

Οι επιλογές σε γυναικεία και ανδρικά μαγιό που θα ξεχωρίσουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν!

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του η στιγμή να διαλέξετε το μαγιό που θα σας συνοδεύσει στις πρώτες σας βουτιές. Είτε θέλετε να προετοιμαστείτε για νέες παραλίες είτε προτιμάτε την πισίνα, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε το στυλ σας, οι επιλογές είναι πολλές και πραγματικά ταιριάζουν σε κάθε γούστο.

Από μπικίνι με μοντέρνες γραμμές μέχρι άνετα ολόσωμα και ανδρικά σορτς που φοριούνται όλη μέρα, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ωραία κομμάτια της σεζόν για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικεία και ανδρικά μαγιό ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα και άμεσα από ένα BOX NOW, όποτε σε βολεύει, επιλέγοντας το σημείο παραλαβής που σε εξυπηρετεί!

Για εσάς που αγαπάτε τα μπικίνι

Αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει ελευθερία, άνεση και ένα μπικίνι που σας κάνει να νιώθετε όμορφα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, τότε οι επιλογές που ξεχωρίσαμε θα σας δώσουν πολλές ιδέες. Από minimal γραμμές μέχρι πιο παιχνιδιάρικα σχέδια, υπάρχει κάτι για κάθε διάθεση.

Κλασικά και διαχρονικά

Ένα σετ που «δουλεύει» για κάθε σωματότυπο, το τρίγωνο μπικίνι με πολυμορφικές τιράντες προσαρμόζεται όπως θέλετε. Το μαύρο χρώμα το κάνει διαχρονικό, ενώ το brazil bottom δίνει μια πιο καλοκαιρινή διάθεση.

Το σετ Bikini SunsetGo! Britney συνδυάζει κομψότητα και άνεση. Το strapless top σε μαύρο χρώμα προσφέρει μια μοντέρνα και μίνιμαλ αισθητική, ενώ το brazil bottom, επίσης σε μαύρο, αναδεικνύει τη σιλουέτα με έναν διακριτικό και σαγηνευτικό τρόπο. Ιδανική επιλογή για όσες επιθυμούν να ξεχωρίσουν στην παραλία με στυλ και αυτοπεποίθηση.

Για όσες προτιμούν το sporty chic, το τρίγωνο μπικίνι της Calvin Klein σε μαύρο πρόκειται για μια stylish επιλογή. Απλό, καθαρό και με τέλεια εφαρμογή, προσφέρει άνεση και minimal αισθητική.

Εμπριμέ και παιχνιδιάρικα

Για όσες αγαπούν το χρώμα, αυτό το εμπριμέ μπικίνι σε αποχρώσεις του μοβ είναι μια επιλογή που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολική.  Το τριγωνάκι τοπ προσφέρει άνεση και στυλ, ενώ το brazil κάτω μέρος αγκαλιάζει τις καμπύλες με έναν κολακευτικό τρόπο.

Αν προτιμάτε τις πιο φωτεινές αποχρώσεις που θυμίζουν καλοκαίρι, τότε το γκοφρέ bikini set στην απόχρωση μπλε royal εγγυάται εντυπωσιακές εμφανίσεις στην παραλία, χάρη στο μοντέρνο σχέδιο ενός ώμου στο τοπ. Η γκοφρέ υφή προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια, ενώ το bottom τύπου slip εξασφαλίζει άνεση και ελεύθερη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αν είστε λάτρεις του animal print, τότε τολμηρό μπικίνι σετ σε αποχρώσεις του κόκκινου σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει. Αξεπέραστα chic, αγκαλιάζει το σώμα με στιλ ενώ παράλληλα προσφέρει άνεση για κάθε σας καλοκαιρινή δραστηριότητα.

Για όσες προτιμούν τα ολόσωμα

Αν σας αρέσει η άνεση και η σταθερότητα που προσφέρει ένα ολόσωμο, φέτος θα βρείτε κορυφαίες επιλογές.

Classy and stylish

Αν αγαπάτε τα ολόσωμα, τότε το μαύρο ανάγλυφο μαγιό της Emerson θα γίνει το νέο σας αγαπημένο. Διαθέτει λαιμόκοψη σε σχήμα V και χαμηλό άνοιγμα στην πλάτη ενώ το άνοιγμα στους γοφούς δίνει ’80s vibes στις εμφανίσεις σας μέσα και έξω από το νερό.

Το ολόσωμα μαγιό της Diesel προσφέρει απαράμιλλη αίσθηση στυλ και αυτοπεποίθησης σε κάθε σας εμφάνιση στην παραλία. Το μαύρο χρώμα υπόσχεται διαχρονική κομψότητα, ενώ τα διακριτικά ανοίγματα προσθέτουν μία γοητευτική πινελιά που αναδεικνύει τη θηλυκότητα. Ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ξεχωρίζουν με μία εκλεπτυσμένη, αλλά και μοντέρνα εμφάνιση.

Με εντυπωσιακά σχέδια

Στυλ και άψογη εφαρμογή συνδυάζονται σε αυτό το ολόσωμο μαγιό της Billabong. Οι αποχρώσεις του μπλε και του λευκού αναδεικνύουν την φυσική ομορφιά και χαρίζουν μια αίσθηση καλοκαιρινής φρεσκάδας. Είναι σχεδιασμένο με φαρδιά τιράντα, που προσφέρει σιγουριά και σταθερό κράτημα, ενώ η ανοιχτή πλάτη χαρίζει μια μοντέρνα πινελιά.

Διαχρονικό αλλά και με μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, το εμπριμέ ολόσωμο με μαύρα και λευκά σχέδια είναι ιδανικό για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση στην παραλία ή την πισίνα. Οι αποχρώσεις του χαρίζουν πιο σοφιστικέ ύφος, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα και προσφέροντας κλασικό στυλ που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Για όσους αποζητούν άνεση και στυλ

Τα ανδρικά μαγιό‑σορτς φέτος κινούνται σε μια πολύ ισορροπημένη γραμμή. Άνεση που δεν θυσιάζει το στυλ, καθαρές γραμμές που ταιριάζουν σε όλους και χρώματα που δίνουν καλοκαιρινό vibe χωρίς υπερβολές.

Το μαγιό σορτς της Billabong σε πράσινη απόχρωση πρόκειται για μια επιλογή που ταιριάζει σε όλους και δίνει ένα διακριτικό αλλά στιλάτο αποτέλεσμα. Ιδανικό για όσους θέλουν κάτι απλό, “clean” και άνετο.

Για όσους αγαπούν λίγο παραπάνω χρώμα, αυτό το σορτς μαγιό της MC2 με έντονο μοβ χρώμα είναι η τέλεια επιλογή. Ζωντανό, καλοκαιρινό και με χαρακτήρα, δίνει μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση χωρίς να γίνεται υπερβολικό ή να χάνει την πρακτικότητά του.

To σορτς μαγιό της Quiksilver σε light blue απόχρωση είναι το απόλυτα διαχρονικό κομμάτι του καλοκαιριού. Η regular εφαρμογή του εξασφαλίζει άνεση και ελευθερία κινήσεων, καθιστώντας το κατάλληλο για κάθε δραστηριότητα στο νερό ή στην άμμο.

Για όσους θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο, το σχέδιο της Calvin Klein είναι μια πιο fashion-forward επιλογή. Το πράσινο χρώμα και τα prints δίνουν μια μοντέρνα πινελιά που ξεχωρίζει χωρίς να φωνάζει.

Πώς θα διαλέξετε το ιδανικό μαγιό

  • Σκεφτείτε τι σας κάνει να νιώθετε άνετα: στήριξη, κάλυψη, εφαρμογή.
  • Επιλέξτε χρώματα που αναδεικνύουν τον τόνο της επιδερμίδας σας.
  • Δώστε σημασία στην ποιότητα του υφάσματος, ειδικά αν περνάτε πολλές ώρες στον ήλιο.
  • Μην φοβηθείτε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό: ένα νέο κόψιμο μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media
Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Παναθηναϊκός: Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs
Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου
Ερωτήματα προκύπτουν από τις περίεργες κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας - Ενημέρωσε ο δράστης για το έγκλημα κάποιο τρίτο πρόσωπο που κρατά ακόμα το στόμα του κλειστό;

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας
Ο Χαράλαμπος  Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας στον Άγιο Δημήτριο ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους
Την ποινή του αποκλεισμού για έξι αγωνιστικές στον Τζανλούκα Πρεστιάνι επέβαλε η UEFA για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους, όπως έκρινε. Οι τρεις είναι με αναστολή.

Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
«Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας», τονίζει ο ΔΣΑ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

