Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης live στο Delphi Economic Forum XI
Παρακολουθήστε ζωντανά τις δύο συζητήσεις για τον μετασχηματισμό της ηγεσίας και τις δεξιότητες του μέλλοντος.
Οι Δελφοί καθίστανται για ενδέκατη συνεχή χρονιά το επίκεντρο των διεθνών γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, φιλοξενώντας το Delphi Economic Forum XI, τον κορυφαίο θεσμό που προάγει τον ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.
Σε μια συγκυρία όπου οι βιώσιμες στρατηγικές και οι κοινωνικές μεταβάσεις αναδιαμορφώνουν το τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο, η Παπαστράτος επιβεβαιώνει με την παρουσία της τον ηγετικό της ρόλο στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.
Με ενεργό συμμετοχή σε δύο κομβικά πάνελ για το σύγχρονο management και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Μαργώνης, καταθέτει την πρόταση της Παπαστράτος για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.
Συντονιστείτε ζωντανά την Παρασκευή, 24 Απριλίου, για να παρακολουθήσετε τις τοποθετήσεις του.
Το πρόγραμμα των ομιλιών:
Στις 16:30 (Leto Hall), ο κ. Μαργώνης συμμετέχει στη συνεδρία «Leadership Reinvention». Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, κορυφαία στελέχη από την Παπαστράτος, τη Microsoft, τη Μοτοδυναμική και την DPort Services αναλύουν πώς επαναπροσδιορίζεται η ηγεσία για να παραμείνει αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική.
Στις 17:55 (Artemis Hall), ο διάλογος μεταφέρεται στο μέλλον της εργασίας με τη θεματική «The Future of Skills: Bridging the Gap between Education and Economy». Μαζί με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τον Διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα συζητηθεί η επιτακτική ανάγκη για reskilling και η διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης, ψηφιακής οικονομίας.
Η Παπαστράτος, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για έναν κόσμο προς το καλύτερο, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον δημόσιο διάλογο με ρεαλιστικές προτάσεις και καινοτόμες στρατηγικές.
