Πλίσκοβα – Σάκκαρη 2-0: Ήττα και αποκλεισμός από τον πρώτο αγώνα για τη Μαρία
Η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε το 1000άρι στη Μαδρίτη στον πρώτο αγώνα της κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα καθώς ηττήθηκε 2-0 σετ (6-4, 7-6).
Την ήττα με 6-4, 7-6 (8/6) από την Καρολίνα Πλίσκοβα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του τουρνουά WTA 1000 της Μαδρίτης και αποχαιρέτησε την ισπανική πρωτεύουσα.
Απέναντι στο άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης (που πλέον έχει υποχωρήσει στο Νο 197, καθώς έμεινε πολύ καιρό εκτός λόγω επέμβασης στον αστράγαλο), η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μάχη, αλλά «λύγισε» στις λεπτομέρειες.
Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της επιστρέφοντας από το 15-40 στο 3ο γκέιμ, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε η 34χρονη Τσέχα έκανε το break (3-2) και στη συνέχεια κράτησε το προβάδισμα, κλείνοντας το σετ με 6-4.
Πάλεψε η Σάκκαρη, αλλά…
Στο ίδιο ακριβώς σημείο (5ο γκέιμ) η Πλίσκοβα έκανε break και στο δεύτερο σετ, αλλά αυτή τη φορά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε την απάντηση, ισοφάρισε 4-4 και πέρασε μπροστά 5-4 και 6-5, όμως η Πλίσκοβα κράτησε άνετα τα δικά της σερβίς και οι δύο παίκτριες οδηγήθηκαν στο tie-break.
Εκεί, η Τσέχα με ένα σερί 3-0 προηγήθηκε 5-3, η Σάκκαρη ισοφάρισε 5-5, όμως η Πλίσκοβα ξαναπήρε προβάδισμα και στο δεύτερο ματς-μπολ τελείωσε το σετ και το ματς.
