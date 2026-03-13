Indian Wells: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη «λύγισαν» στο tie-break

Τα έδωσαν όλα, αλλά ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες και έχασαν την ευκαιρία να προκριθούν στον τελικό του Indian Wells. Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη κοίταξαν στα μάτια το Νο.1 ζευγάρι του ταμπλό και σπεσιαλίστες στο διπλό, Γκαμπριέλα Νταμπρόβσκι και Λόιντ Γκασπουλ, αλλά «λύγισαν» στο match tie break (2-6, 6-4, 11-13) και ολοκλήρωσαν στα ημιτελικά την περιπέτειά τους στο μεικτό διπλό του αμερικάνικου τουρνουά.

Οι συμπατριώτες μας τα πήγαν εξαιρετικά και θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν πάρει τη νίκη. Όμως, κάποια λάθη στα κρίσιμα σημεία κόστισαν ακριβά για το ελληνικό δίδυμο και οι Νταμπρόβσκι/Γκασπουλ πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Στο tie break, που έκρινε το παιχνίδι, οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έσωσαν τρία match points (8-9, 9-10, 10-11), αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ, με τους Νταμπρόβσκι/Γκασπουλ να επικρατούν τελικά με 13-11.

Το τουρνουά τελείωσε για τους συμπατριώτες μας, αλλά με τις εμφανίσεις που έκαναν έδειξαν ότι έχουν μέλλον ως ομάδα, αρχής γενομένης από το τουρνουά του Μαϊάμι, όπου είναι πολύ πιθανό να τους δούμε να παίζουν ξανά μαζί.