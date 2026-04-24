ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης

Στην διακοπή κυκλοφορίας σκευασμάτων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά, έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Την σχετική απόφαση για τα σκευάσματα ινσουλίνης έλαβε η παρασκευάστρια εταιρεία των φαρμάκων Φαρμασέρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ, μετά από αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς την κοινοποίησε τον ΕΟΦ. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «οι οριστικές διακοπές κυκλοφορίας δεν οφείλονται σε ζητήματα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή ποιότητας».

Η διακοπή αφορά τα σκευάσματα:

Humulin NPH (ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro και 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro και 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη και 70% ισοφανική ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL ενέσιμο διάλυμα) – Φυσίγγιο

H πρώτη είναι ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης και η τελευταία ινσουλίνη μακράς δράσης (βασική). Οι υπόλοιπες είναι μίγματα ινσουλινών (διφασικές).

Ανάλογες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.