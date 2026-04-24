Η Βενετία, μια από τις πιο ρομαντικές και μοναδικές πόλεις του κόσμου, έχει κερδίσει χρόνια τώρα καιρό τις καρδιές των επισκεπτών.

Ωστόσο, κάτω από την εκπληκτική πρόσοψή της κρύβεται ένα σημαντικό ζήτημα: Μήπως η Βενετία βυθίζεται; Η απάντηση, δυστυχώς, είναι ναι. Αυτή η πόλη της τέχνης, της ιστορίας και του πολιτισμού βυθίζεται σιγά σιγά στη λιμνοθάλασσα που την περιβάλλει. Αλλά γιατί βυθίζεται και τι επιφυλάσσει το μέλλον για αυτόν τον πολύτιμο προορισμό;

Η Βενετία βυθίζεται λόγω φυσικών διεργασιών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτή η ιστορική πόλη αντιμετωπίζει σοβαρές πλημμύρες και είναι εκτεθειμένη στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

Το στενάχωρο είναι, όπως θα διαπιστώσετε και στη συνέχει ότι καμία μελέτη δεν μπορεί να ανατρέψει την βύθιση της Βενετίας…

Τίποτα δεν μπορεί να σώσει την Βενετία από την βύθιση

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια ακαδημαϊκή ανάλυση των διαφόρων επιλογών που έχει η Βενετία για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της.

Η μελέτη, σύμφωνα με πληροφορίες από το theconversation.com, συγκρίνει μια σειρά από πιθανές στρατηγικές έναντι διαφορετικών βαθμών ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Αυτές περιλαμβάνουν τη διατήρηση του τρέχοντος συστήματος κινητών φραγμάτων, την κατασκευή δακτυλιοειδών αναχωμάτων για να χωρίσουν την πόλη από τη λιμνοθάλασσα στην οποία βρίσκεται, την περίφραξη ολόκληρης της λιμνοθάλασσας σε ένα πολύ μεγαλύτερο αμυντικό σύστημα ή – στην πιο ακραία περίπτωση – τη μετεγκατάσταση μεγάλου μέρους της πόλης και του πληθυσμού της στην ενδοχώρα.

Κάθε επιλογή αποκτά σημασία σε διαφορετικά σημεία καθώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας.

Τα αντιπλημμυρικά έργα της πόλης έχουν ήδη αναβαθμιστεί σημαντικά, με κόστος 6 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,2 δισεκατομμύρια λίρες). Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από τεράστιες χαλύβδινες πύλες που είναι προσαρτημένες στον πυθμένα της θάλασσας, γνωστές ως φράγματα του «Μωυσή».

Όταν ανυψώνονται, αυτά τα φράγματα ουσιαστικά απομονώνουν τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας από την ευρύτερη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τα φράγματα του «Μωυσή» σημαίνουν ότι οι κίνδυνοι πλημμύρας είναι προς το παρόν διαχειρίσιμοι, αλλά η συχνότητα χρήσης τους αυξάνεται.

Κατά τα πρώτα πέντε χρόνια χρήσης (μεταξύ 2020 και 2025) το σύστημα έκλεισε για 108 πλημμύρες, ενώ τους πρώτους δύο μήνες του 2026 ενεργοποιήθηκε 30 φορές. Και καθώς η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει, θα πρέπει να κλείνει όλο και πιο συχνά – ενδεχομένως για εβδομάδες κάθε χρόνο.

Αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα. Τα συχνά κλεισίματα θα διατάρασσαν τη ναυτιλία και τον τουρισμό, θα άλλαζαν την οικολογία της λιμνοθάλασσας και θα απαιτούσαν σημαντικά νέα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και τεράστιες αντλίες για τη διατήρηση της στάθμης του νερού της λιμνοθάλασσας. Ένα σύστημα σχεδιασμένο για περιστασιακή προστασία κινδυνεύει να γίνει ένα ημιμόνιμο φράγμα – κάτι που δεν είχε ποτέ προβλεφθεί να είναι.

Με πρόσθετα μέτρα, όπως η ανύψωση της πόλης με την έγχυση θαλασσινού νερού στα βράχια βαθιά στο υπέδαφος, αντιστρέφοντας την καθίζηση σε κάποιο βαθμό, αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να παραμείνουν αποτελεσματικά για κάποιο χρονικό διάστημα – ίσως ακόμη και μετά από ένα μέτρο ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

Αλλά ακόμη και υπό σχετικά χαμηλά επίπεδα θέρμανσης, η στάθμη της θάλασσας προβλέπεται να συνεχίσει να ανεβαίνει για αιώνες, ξεπερνώντας τελικά τα όρια που μπορούν να αντέξουν τα εμπόδια.

Σε εκείνο το σημείο, ίσως χρειαστούν πιο ριζοσπαστικά μέτρα. Η κατασκευή ενός δακτυλίου από αναχώματα γύρω από την πόλη θα διαχωρίσει φυσικά τη Βενετία από τη λιμνοθάλασσα, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα.

Μια πλήρως κλειστή λιμνοθάλασσα – προστατευμένη από ένα πολύ μεγαλύτερο «υπερ-ανάχωμα» και υποστηριζόμενη από συνεχή άντληση – θα μπορούσε να προστατεύσει την πόλη από άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως και 10 μέτρα, αλλά με σοβαρό κόστος για τη ζωντανή λιμνοθάλασσα.

Η μόνη άλλη επιλογή είναι η μεταφορά της πόλης σε ασφαλέστερο έδαφος. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο πέρα ​​από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 5 μέτρα, η οποία προβλέπεται να συμβεί μετά το 2300.

Δύσκολες επιλογές

Το οικονομικό κόστος αυτών των επιλογών είναι σημαντικό. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης*: «Χρησιμοποιήσαμε το κόστος του φράγματoς του “Μωυσή» και άλλων προηγούμενων έργων μηχανικής (προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό στις τιμές του 2024) για να εκτιμήσουμε το κόστος κάθε στρατηγικής προσαρμογής».

Τα αναχώματα θα μπορούσαν να κοστίσουν μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το κλείσιμο της λιμνοθάλασσας με ένα υπερ-ανάχωμα θα μπορούσε αρχικά να κοστίσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ και η μετεγκατάσταση της πόλης θα μπορούσε να κοστίσει έως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αλλά το κόστος δεν είναι το μόνο ζήτημα. «Πώς μπορεί κανείς να θέσει τιμή στην πολιτιστική αξία της Βενετίας; Ειδικά επειδή κανένα από αυτά τα μέτρα δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσει τη Βενετία που βλέπουμε σήμερα μακροπρόθεσμα. Η προσαρμογή μπορεί να διαχειριστεί την αλλαγή μέχρι ένα ορισμένο σημείο – πέρα ​​από αυτό, δεν διατηρούμε πλέον το παρόν. Αντίθετα, σχεδιάζουμε ένα θεμελιωδώς διαφορετικό μέλλον» λένε.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι δεν υπάρχει βέλτιστη στρατηγική προσαρμογής. Οποιαδήποτε προσέγγιση περιλαμβάνει συμβιβασμούς μεταξύ της ευημερίας και της ασφάλειας των κατοίκων της Βενετίας, της οικονομικής ευημερίας, του μέλλοντος των οικοσυστημάτων της λιμνοθάλασσας, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων και του πολιτισμού της περιοχής. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα μέτρα μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να εφαρμοστούν πλήρως, επομένως ο έγκαιρος σχεδιασμός είναι απαραίτητος».

Τουλάχιστον η Βενετία σκέφτεται αυτά τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Οι περισσότερες ευάλωτες παράκτιες περιοχές δεν το κάνουν. Στην πραγματικότητα, πολλές συνεχίζουν να προσελκύουν επιχειρήσεις και ανθρώπους, ακόμη και καθώς η άνοδος της στάθμης των θαλασσών σταδιακά περιορίζει το εύρος των βιώσιμων μακροπρόθεσμων επιλογών.

Με τη μακρά και μοναδική ιστορία της, η Βενετία αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις, αλλά όλες οι παράκτιες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο θα πρέπει να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο της μακροπρόθεσμης ανόδου της στάθμης της θάλασσας και να αρχίσουν να προετοιμάζονται τώρα.

*Ρόμπερτ Τζέιμς Νίκολς, Καθηγητής Κλιματικής Προσαρμογής, Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας – Μαργιόλιν Χάασνουτ, Καθηγητής Κλιματικής Προσαρμογής, Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης – Πιέρο Λιονέλο, Καθηγητής Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο του Σαλέντο