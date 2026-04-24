Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα

Η περιφρόνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ είναι γνωστή και χρονολογείται ακόμη και πριν γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά.

Από την οργή για τις σχετικά χαμηλές αμυντικές τους δαπάνες μέχρι — πιο πρόσφατα — τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας, της επικράτειας της Δανίας, ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός ηγέτης έχει αφήσει εδώ και καιρό τη συμμαχία σε αγωνία.

Ωστόσο, η απόφαση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να μην συμμετάσχουν στον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν έχει εμβαθύνει το χάσμα σε πρωτοφανή επίπεδα, λένε οι αναλυτές. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την έλλειψη υποστήριξής τους ως ένα στίγμα στη συμμαχία «που δεν θα εξαφανιστεί ποτέ». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το έθεσε ακόμη πιο απερίφραστα: Η σύγκρουση «έχει γίνει μια διατλαντική δοκιμασία αντοχής».

Αυτή η αντιπαράθεση υπογραμμίζει ένα κεντρικό ερώτημα που έφερε στο φως η κρίση στη Μέση Ανατολή, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί πλέον να αναβάλει: μπορεί η διατλαντική συμμαχία να επιβιώσει, ειδικά αν οι ΗΠΑ αποσυρθούν;

Σύνοδος κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ

Στις αρχές Ιουλίου, πρόκειται να γίνει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η ατζέντα είναι άδεια και η παρουσία του σημαντικότερου προσκεκλημένου, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι ασαφής. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μιλούν πλέον πιο σοβαρά για τη δική τους, ελάχιστα γνωστή, εγγύηση για συλλογική άμυνα, ένα άρθρο που είναι θαμμένο στα κυβερνητικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας της ΕΕ, το οποίο έχει απορριφθεί από πολλούς ως μη λειτουργικό και περιττό, δεδομένης της καθιερωμένης συμμαχίας του ΝΑΤΟ, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στρατιωτική, ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια σε άλλα μέλη σε περίπτωση επίθεσης. Προοριζόμενο να συμπληρώσει το ΝΑΤΟ, έχει χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, όταν η Γαλλία το επικαλέστηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και γύρω από αυτό.

Αλλά με τον Τραμπ να απειλεί κατά διαστήματα να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, αυτή η στιγμή αναδιαμορφώνει βαθιά τόσο τη συμμαχία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η Καμίλ Γκραντ, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και γενική γραμματέας της ASD Europe, μιας εμπορικής ένωσης για τις αμυντικές βιομηχανίες.

Είπε ότι η εξελισσόμενη θέση της κυβέρνησης Τραμπ «δημιουργεί την ανάγκη να υπερασπιστεί την Ευρώπη με λιγότερη Αμερική».

Οι φωνές απαισιοδοξίας

Καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώθηκαν για μια άτυπη συνάντηση στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα, η ατζέντα τους περιελάμβανε συζήτηση σχετικά με τη διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Σχεδιάζουν, σύμφωνα με τους New York Times, να πραγματοποιήσουν μια άσκηση τον επόμενο μήνα, κατά την οποία ανώτεροι διπλωμάτες που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας θα εξετάσουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας και πρώην υπουργός Άμυνας, είναι επιφυλακτικός ως προς το αν κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει καλά.

«Δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς αλλαγή συνθηκών, και αυτή τη στιγμή αυτό είναι ανέφικτο», είπε. Επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις από τον προϋπολογισμό της, και ότι τα κράτη μέλη διστάζουν να δεσμεύσουν τα δικά τους στρατεύματα και χρήματα σε μια επιχείρηση που δεν μπορούν να ελέγξουν άμεσα.

Κάθε έθνος έχει τις δικές του νομικές απαιτήσεις, επιφυλάξεις και περιορισμούς για τους κανόνες εμπλοκής, είπε, και υπάρχουν γλωσσικά προβλήματα και εγγενής σύγχυση σχετικά με το ποιος ακριβώς θα διοικούσε οποιαδήποτε πανευρωπαϊκή επιχείρηση.

«Απελπίζομαι για το τι πρέπει να συμβεί για να γίνουμε σοβαροί» με την άμυνα, είπε ο κ. Σικόρσκι.

«Μηχανή συμβιβασμών»

Το περίφημο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύει τα κράτη μέλη σε συλλογική άμυνα, στην πραγματικότητα απαιτεί μόνο από αυτά να συμβουλευτούν σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε μια επίθεση. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, όταν επικαλέστηκε για να βοηθήσει στην υπεράσπιση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Στα χαρτιά, η διάταξη της ΕΕ φαίνεται ισχυρότερη, επειδή απαιτεί δέσμευση για την παροχή βοήθειας σε ένα κράτος μέλος που δέχεται επίθεση.

Αλλά το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός με ένα μόνο θέμα, που αφορά μόνο την άμυνα, με μια απλοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μια σαφή ιεραρχική δομή και μία κυρίαρχη δύναμη – τις Ηνωμένες Πολιτείες – που κάνει τις εντολές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, είναι μια πολύ πιο περίπλοκη και αναποτελεσματική «μηχανή συμβιβασμών», δήλωσε ο Jan Techau, πρώην Γερμανός αξιωματούχος άμυνας που αναλύει την ευρωπαϊκή ασφάλεια για την Eurasia Group, μια συμβουλευτική εταιρεία.

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, κάποιοι βλέπουν την διάταξη της ΕΕ ως «τον σωστό δρόμο», είπε ο κ. Techau. «Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο μέλλον σε αυτό, επειδή κανείς δεν θέλει πραγματικά να διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή ασφάλεια μέσω των δομών της ΕΕ, οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες».

Η επιτραπέζια δοκιμή του 42.7 έχει ως στόχο να δείξει πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει πολιτικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με ένα έγγραφο εργασίας που θα ακολουθήσει.

Πριν από τον κ. Τραμπ, κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά την διάταξη της ΕΕ, δήλωσε ο Μπρούνο Μασάες, πρώην υπουργός Εξωτερικών για την Ευρώπη από την Πορτογαλία. Αλλά επειδή το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ «είναι λιγότερο σχετικό», είπε, «το 42.7 είναι πιο σχετικό».

«Ο συνασπισμός των προθύμων»

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν επίσης να βασιστούν στην ιδέα ενός «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος έχει συζητήσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία για την παρακολούθηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία, το ίδιο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί για να συζητηθεί μια ευρωπαϊκή συμβολή στη διατήρηση ανοιχτού του Στενού του Ορμούζ μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Καθώς η Βρετανία δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν αυτόν τον νεοσύστατο συνασπισμό ως το θεμέλιο για έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα είναι επίσης σε θέση να ενεργεί και εκτός αυτού.

Για κράτη εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία και η Μάλτα, η διάταξη της ΕΕ έχει προστιθέμενη σημασία. Ωστόσο, ορισμένα κράτη της ΕΕ, ιδίως από την Κεντρική Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής, ανησυχούν ότι μια πολύ δυνατή συζήτηση για τη συλλογική άμυνα της ΕΕ θα έδινε στον κ. Τραμπ την δικαιολογία να μειώσει περαιτέρω τη δέσμευσή του στο ΝΑΤΟ.

Το ενδεχόμενο αναδιάταξης

Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν αυξήσει τον επείγοντα χαρακτήρα της αμυντικής ρήτρας της ΕΕ. Πρώτα ήταν η απειλή του κ. Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και στη συνέχεια μια ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βρετανική βάση στην Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές του πολέμου με το Ιράν. Η Ιταλία, η Γερμανία και άλλα κράτη μέλη έστειλαν βοήθεια, παρόλο που η αμυντική διάταξη δεν είχε επικαλεστεί επίσημα.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι θα ήταν χρήσιμο να καθοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας του μέτρου.

Ωστόσο, η ώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας έχει προκαλέσει ένταση με τα κράτη μέλη και τους υφιστάμενους θεσμούς, όπως το ΝΑΤΟ, και ο κ. Γκραντ, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, βλέπει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης διχόνοιας.

«Η αναδιάταξη μπορεί να δημιουργήσει τριβές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι εάν οι εμπλεκόμενοι συνεργαστούν, η ευρωπαϊκή αποτροπή θα είναι πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη.