O Ολυμπιακός περιμένει στα play off τη Μονακό ή την Μπαρτσελόνα: Τι έκαναν στη regular season οι Ερυθρόλευκοι… (vids)
Τι έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα σε Μονακό και Μπαρτσελόνα στην κανονική περίοδο της Euroleague;
Τον αντίπαλό του στα play offs της Euroleague θα μάθει απόψε (24/4, 20.30) ο Ολυμπιακός, που θα προκύψει από την αναμέτρηση Μονακό-Μπαρτσελόνα, με τον νικητή να παίρνει την 8η θέση μέσω των play in.
Η πρόκριση θα περάσει -κυρίως- από το ΣΕΦ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει πλεονέκτημα έδρας, έχοντας τερματίσει στην πρώτη θέση της regular season της Euroleague.
Τι έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός με Μονακό και Μπαρτσελόνα
Σε μια κανονική περίοδο που έπαιξε με τις δύο υποψήφιες αντιπάλους, μέσα-έξω και είχε ρεκόρ μία νίκη και τρεις ήττες. Πιο συγκεκριμένα:
Ολυμπιακός-Μονακό
Δύο ήττες έχει η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα από τη Μονακό στη φετινή regular season της Euroleague: 92-87 στο ΣΕΦ και νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -τότε- με τους Ντιάλο (27 πόντοι) και Τζέιμς (23 πόντοι) σε τρομερή βραδιά.
Στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε οριακά 81-80 με το καλάθι του Στραζέλ λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Κορυφαίοι οι Μπλόσομγκεϊμ και Τάις, με 13 πόντους έκαστος και ο Τζέιμς με 14.
Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα
Μία νίκη και μία ήττα είχε ο Ολυμπιακός, κόντρα στη Μπαρτσελόνα, στη φετινή regular season της Euroleague: 98-85 ήττα στην έδρα των «Μμπλαουγκράνα» στον πρώτο φετινό γύρο, σε ένα ματς που ο Κέβιν Πάντερ πέτυχε 24 πόντους και ο Γουίλ Κλάιμπερν 28.
Όμως στο ΣΕΦ οι Πειραιώτες επικράτησαν 87-75, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ) σε μια βραδιά που οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ σταμάτησαν στους 20 και 17, αντίστοιχα.
