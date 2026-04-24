Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.
Διπλωμάτες της Ρωσίας κατήγγειλαν τις νέες κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ενωση στη Μόσχα εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας πως τα μέτρα δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ και καταπατούν δικαιώματα τρίτων χωρών (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
Η Ρωσία κάνει λόγο για «οικονομικό εκβιασμό και εξωχώρια εφαρμογή κυρώσεων» χωρίς δικαιοδοσία
Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην ΕΕ ανέφερε πως τα μέτρα δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
«Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μόνο κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι θεμιτές», αναφέρει το κείμενο, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.
«Ολα τα άλλα είναι μονομερή μέτρα εξαναγκασμού και ουσιαστικά αυθαιρεσίες και επιθέσεις που αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ».
Το πρακτορείο RIA επισήμανε πως η ανακοίνωση προσάπτει στην ΕΕ ότι περιορίζει ρωσικές εξαγωγές συγκεκριμένων αγαθών σε χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «οικονομικό εκβιασμό και εξωχώρια εφαρμογή κυρώσεων» χωρίς δικαιοδοσία.
H 20ή δέσμη
Η ΕΕ υιοθέτησε την 20ή δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας αφού η Σλοβακία και η Ουγγαρία έπαψαν να εναντιώνονται σε αυτήν αφού ξανάρχισε η ροή μέσω του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος διέρχεται από το ουκρανικό έδαφος.
Οι Βρυξέλλες επιδίωκαν αρχικά το πακέτο κυρώσεων αυτών να επιβληθεί στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου.
Πηγή: ΑΠΕ
