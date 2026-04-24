Ένα fake video και οι δύο λόγοι που κρατάνε Τουρκία και Ισραήλ στα σχοινιά
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 11:13

Τουρκία και Ισραήλ έχουν ανεβάσει την ένταση μεταξύ τους σε ρητορικό τουλάχιστον επίπεδο, ενώ η τουρκική κοινωνία βλέπει με έντονη ανησυχία του Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πριν λίγες μέρες η βρετανική The Telegraph διέπραξε το δημοσιογραφικό ατόπημα να αναπαράγει ένα βίντεο δύο ετών στο οποίο υποτίθεται ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπαινισσόταν ότι η Τουρκία θα έπρεπε να υιοθετήσει πιο αποφασιστική στάση απέναντι στο Ισραήλ. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι ήταν ψευδές, και το απέσυρε. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει το καζάνι ακόμα κλειστό στις σχέσεις των δύο χωρών;

Στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια επικρατεί ανησυχία από την επιθετικότητα του Ισραήλ και την απροκάλυπτη εκδήλωση της στρατιωτικής του ισχύος και στη Συρία. Φυσικά, και η επεμβατικότητα της Τουρκίας στην ευρύτερη περιφέρεια δεν έχει συμβάλει στην σταθερότητα.


Ωστόσο, ο Τούρκος αναλυτής Φατίχ Κοτσαϊμπίς σημειώνει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft ότι οι συμπατριώτες του έμεναν καθησυχασμένοι από το γεγονός ότι δύο μη στρατιωτικοί παράγοντες θα βοηθούσαν να αποτραπεί οποιοσδήποτε σοβαρός «ισραηλινός τυχοδιωκτισμός».

Σημασία Τουρκίας για NATO

Ο πρώτος είναι δομικός και μακροπρόθεσμος λέει: η αυξανόμενη σημασία της Τουρκίας για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ σε μια περίοδο ανανεωμένης πίεσης στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Μετά το σοκ της δεύτερης θητείας Τραμπ και τη συνειδητοποίηση της Ευρώπης ότι είχε κινηθεί πολύ αργά στην αύξηση της αμυντικής παραγωγής και της βιομηχανικής ετοιμότητας, οι δεκαετείς επενδύσεις της Τουρκίας στην αμυντική ικανότητα απέκτησαν νέα αξία.

Η αγορά Eurofighter Typhoon από την Τουρκία, η πιθανή συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή προσπάθεια αύξησης των αμυντικών δαπανών και οι διευρυνόμενες προσπάθειες κοινής παραγωγής ενισχύουν την άποψη της Άγκυρας ότι ο ρόλος της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας μεγαλώνει με τρόπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν το διπλωματικό και στρατηγικό κόστος οποιασδήποτε ισραηλινής κλιμάκωσης.

Η σχέση Τραμπ-Ερντογάν

Ο δεύτερος παράγοντας, σύμφωνα με τον Τούρκο αναλυτή είναι η σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Οποιαδήποτε αξιολόγηση των εντάσεων Τουρκίας-Ισραήλ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο της Ουάσιγκτον. Υπό αυτή την έννοια, ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου μοιράζονται παρόμοιο ένστικτο, επιδιώκοντας να διαχειριστούν τις ΗΠΑ όχι μόνο μέσω θεσμών αλλά και μέσω προσωπικών δεσμών με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι ευνοϊκές δηλώσεις του Τραμπ για τον Ερντογάν και ο έπαινός του προς τον τουρκικό στρατό ως ισχυρό συνεισφέροντα στο ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει ένα βασικό συμπέρασμα στην Άγκυρα: όποιο περιθώριο κι αν δώσει ο Τραμπ στο Ισραήλ αλλού, δεν φαίνεται να θεωρεί την Τουρκία αντίπαλο που πρέπει να αποκλειστεί από την περιφερειακή ισορροπία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα είναι πλήρως καθησυχασμένη, υπογραμμίζει ο Φατίχ, υπογραμίζοντας πως Τούρκοι αξιωματούχοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην Ουάσιγκτον και, τουλάχιστον ιστορικά, απολαμβάνει ευρύτερη συμπάθεια στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Γνωρίζουν επίσης ότι ο Ερντογάν δεν είναι ο μόνος που προσπαθεί να διαχειριστεί τον Τραμπ μέσω προσωπικής διπλωματίας και ότι ο Νετανιάχου το έχει συχνά κάνει πιο αποτελεσματικά. Γι’ αυτό, ακόμη και όταν αναδύονται εντάσεις, καμία πλευρά δεν έχει μεγάλο συμφέρον να προκαλέσει ανοιχτά τον Τραμπ. Και οι δύο κατανοούν ότι παραμένει ο βασικός εξωτερικός εξισορροπητής σε μια πιθανή κρίση που καμία τους δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως.

Ένα ρήγμα που σκληραίνει, όχι ακόμη πέρα από επισκευή

Ωστόσο, ο Τούρκος δημοσιογράφος εκτιμά ότι οι ισραηλινές ενέργειες και η ακραία πράγματι ρητορική του Τελ Αβίβ δοκιμάζουν τους παραπάνω δύο παράγοντες εγκράτειας.

Πέραν από κάθε αμφιβολία, το Ισραήλ έχει σπρώξει το εκκρεμές της αστάθειας πολύ πιο πέρα απ΄ότι έχει κάνει η Τουρκία. Έχοντας εξαπολύσει σε μικρό διάστημα πολλές επιθέσεις στα γύρω κράτη (Ιράν, Λίβανος, Γάζα, Συρία ακόμα και Κατάρ) αποσκοπεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα της Μέσης Ανατολής, ακόμα και την διεξαγωγή εθνοκάθαρσης.

«Στην Τουρκία, το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης με το Ισραήλ συζητείται ολοένα και περισσότερο ως πραγματική πιθανότητα που πρέπει να αποτραπεί, με την υποκείμενη παραδοχή ότι το Ισραήλ θα ήταν η πιθανότερη πλευρά να κάνει την πρώτη κίνηση».

Στην Τουρκία το 93% του κόσμου έχει πλέον αρνητική άποψη για το Ισραήλ. «Πολλοί Τούρκοι πιστεύουν ότι, αν πέσει το Ιράν, η Τουρκία θα μπορούσε να είναι η επόμενη» υπογραμμίζει ο Φατίχ. «Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 1/3 των Τούρκων βλέπουν πλέον το Ισραήλ ως άμεση απειλή, αντανακλώντας μια απότομη μεταβολή στην αντίληψη που οφείλεται όχι μόνο στην ισραηλινή ρητορική, αλλά και στις ολοένα πιο επιθετικές και επεκτατικές περιφερειακές στρατιωτικές επιχειρήσεις του, περιλαμβανομένων πιο πρόσφατα εκείνων κατά του Ιράν και του Λιβάνου».

Για τον ίδιο η Άγκυρα παραμένει θεμελιωδώς πραγματιστική παρά τη σκληρή ρητορική της απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον αναλυτή.

«Αν το Ισραήλ βρεθεί τελικά υπό την ηγεσία μιας πιο μετριοπαθούς κυβέρνησης, περισσότερο προσηλωμένης στη διπλωματία και λιγότερο δεσμευμένης στην ιδεολογική αντιπαράθεση, η κοινή γνώμη θα μπορούσε να μεταβληθεί ξανά και ο δρόμος προς την εξομάλυνση να ανοίξει εκ νέου. Όμως, αν η τρέχουσα πορεία συνεχιστεί, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ότι μια στρατιωτική σύγκρουση θα γίνει αναπόφευκτη, αλλά ότι η σχέση θα σκληρύνει σε μια διαρκή αντιπαλότητα που θα ήταν πολύ δυσκολότερο να αναστραφεί, ακόμη και υπό διαφορετικές κυβερνήσεις» καταλήγει.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Σύνταξη
Κόσμος 24.04.26

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Στράτος Ιωακείμ
Παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο ενώ ο Τραμπ λέει ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της Τεχεράνης
Κόσμος 24.04.26 Upd: 11:09

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Σύνταξη
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Γεώργιος Μαζιάς
Κόσμος 24.04.26

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

Σύνταξη
Κόσμος 24.04.26

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Υποκλοπές 24.04.26

Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός – Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι
Ανησυχία 24.04.26

Τυπικός σεισμός για την περιοχή - «Τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε και μεγαλύτερους μετασεισμούς, που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 5R» προειδοποιεί ο καθηγητής Σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος

Σύνταξη
Κόσμος 24.04.26

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

Σύνταξη
Ιράν 24.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ελλάδα 24.04.26

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Σύνταξη
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Γιώργος Μαζιάς
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

