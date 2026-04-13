Αβάσιμοι ισχυρισμοί τα περί «απειλών εισβολής στο Ισραήλ» από τον Ερντογάν, λέει η Τουρκία
Τον γύρο του διαδικτύου έκανε χθες αναφορά που αποδόθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί απειλής της Τουρκίας για επέμβαση στο Ισραήλ
Η δήλωση που αποδίδεται στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί απειλής εισβολής στο Ισραήλ είναι παντελώς αβάσιμη, υπογραμμίζει η Τουρκία, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές.
«Ισχυρισμοί που κυκλοφορούν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη δήλωση ότι ‘η Τουρκία απείλησε να εισβάλει στο Ισραήλ’, είναι εντελώς αβάσιμοι», τονίζει το «Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης» της Τουρκίας.
Προσθέτει πως «οι αναφορές σε αυτές τις αναρτήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνιστούν αφηγήματα που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής σταθερότητας. Σε ευθυγράμμιση με τη μακροχρόνια κρατική της παράδοση και το όραμά της, η Δημοκρατία της Τουρκίας έχει διαχρονικά αναλάβει ηγετικό ρόλο -τόσο στην περιοχή μας όσο και πέραν αυτής- στην προώθηση του τερματισμού της αιματοχυσίας, της προστασίας των αμάχων και της εγκαθίδρυσης διαρκούς ειρήνης».
«Η Τουρκία έδινε πάντοτε προτεραιότητα στο διεθνές δίκαιο»
Σύμφωνα με την Τουρκία, «κατά την αντιμετώπιση περιφερειακών κρίσεων και διαφορών, η Τουρκία έδινε πάντοτε προτεραιότητα στο διεθνές δίκαιο και στα διπλωματικά μέσα, ακολουθώντας μια προσέγγιση που αποκλιμακώνει τις εντάσεις αντί να τις κλιμακώνει. Υπό την ηγεσία του προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση ότι οι λαοί της περιοχής θα ζουν με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία, χωρίς διακρίσεις».
Τέλος, επισημαίνει πως «παραπλανητικό περιεχόμενο που επιδιώκει να διαστρεβλώσει τις προσπάθειες και την ανθρωπιστική στάση της Τουρκίας δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όπως και στο παρελθόν, η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί φωνή δικαιοσύνης και ειρήνης στην περιοχή».
Claims circulating in certain media outlets and on social media, attributing to President Recep Tayyip Erdoğan the statement that “Türkiye has threatened to invade Israel”, are entirely unfounded.
The assertions in these posts do not reflect the facts and constitute narratives… pic.twitter.com/iy01fh3m0e
— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 12, 2026
