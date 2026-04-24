ΣΥΡΙΖΑ: Στο πρόσωπο του Νίκου Ρωμανού δοκιμάστηκαν ακραίως το τεκμήριο αθωότητας και η ισονομία
«Οι παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου 'συνήθως υπόπτων' δεν αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου
- Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων - Μετά τις... μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
- Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
«Η σημερινή, ομόφωνη, απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία αθωώθηκε ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, επιβεβαιώνει τον προβληματισμό που είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την προφυλάκιση του κατηγορούμενου», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.
Και σημειώνει ότι «στο πρόσωπο του Νίκου Ρωμανού δοκιμάστηκαν ακραίως και το τεκμήριο της αθωότητας και η ισονομία».
«Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι η Δημοκρατία μας, δεν μπορεί να ενεργεί με βάση το προφίλ ‘φίλων ή εχθρών’ και ότι οι παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου ‘συνήθως υπόπτων’ δεν αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
- Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
- Παναθηναϊκός: Το κακό για τον Μπενίτεθ ετοιμάζεται να τριτώσει
- The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
- Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
- Πλίσκοβα – Σάκκαρη 2-0: Ήττα και αποκλεισμός από τον πρώτο αγώνα για τη Μαρία
- Τσουκαλάς: Γεωργιάδης και Βούλτεψη μόνο που δεν μας είπαν ότι η Κοβέσι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων
- Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
- Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
