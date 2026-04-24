Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου

Πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο Κιάτο, με 1,15 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

«Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο»

Λίγο έξω από το Κιάτο αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο όχημα το οποίο οδηγούσε γνωστός πρωταθλητής τζούντο και προχώρησαν σε έλεγχο.

Σύμφωνα με το Star στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ, εντοπίστηκε το ποσό των 1.150.000 ευρώ σε μετρητά. Ο αθλητής οδηγήθηκε άμεσα στη ΓΑΔΑ, όπου εξεταζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη εκδοχή: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Οι Αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια: εάν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Παρά το γεγονός ότι ο πρωταθλητής δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και διαθέτει «καθαρό» ποινικό μητρώο, καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις για την προέλευση του μεγάλου αυτού χρηματικού ποσού.

Ο ίδιος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον περιορισμό να παραμείνει διαθέσιμος στις Αρχές, καθώς αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία και νόμιμα παραστατικά που να δικαιολογούν τα χρήματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την Αστυνομία να εστιάζει στην ταυτότητα του επιχειρηματία στην Πελοπόννησο, τον οποίο ο αθλητής κατονόμασε ως παραλήπτη των χρημάτων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή αν κρύβεται πίσω της ένα μεγαλύτερο κύκλωμα.