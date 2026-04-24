Συνελήφθη ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο Νέο Κόσμο

Συνελήφθη ο άντρας που παρέμενε ταμπουρωμένος από χθες το απόγευμα στο διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο 55χρονος μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 81χρονης μητέρας του.

Έξω από την πολυκατοικία βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδοθεί.

Η μητέρα του χθες το απόγευμα στις 18:30 κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι της επιτέθηκε ο γιος και κατάφερε να ξεφύγει από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Σουλιωτών. Όπως είπε, ο άνδρας έχει καραμπίνα μέσα στο σπίτι ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.