Ταμπουρωμένος παραμένει από χθες, Πέμπτη 23 Απριλίου, το απόγευμα στο διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο 55χρονος μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 81χρονης μητέρας του.

Έξω από την πολυκατοικία βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί.

Η μητέρα του χθες το απόγευμα στις 18:30 κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι της επιτέθηκε ο γιος και κατάφερε να ξεφύγει από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Σουλιωτών. Όπως είπε, ο άνδρας έχει καραμπίνα μέσα στο σπίτι ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

