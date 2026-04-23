Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο
Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα στον Νέο Κόσμο το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη με τον δράστη να παραμένει ταμπουρωμένος μέσα στην κατοικία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία μια 81χρονη κάλεσε το 1οο στις 18.30 αναφέροντας ότι της έχει επιτεθεί ο 55χρονος γιος της και την χτυπά στο διαμέρισμα όπου μένουν στην οδό Σουλιωτών.
Ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στον Νέο Κόσμο
Μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία η γυναίκα κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για κατάθεση αλλά και ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς ο γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι χρήστης ουσιών. Αυτό που προκάλεσε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. ήταν η αναφορά της ότι μέσα στο διαμέρισμα υπάρχει και ένα όπλο.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα ζήτησαν από τον 55χρονο να ανοίξει την πόρτα κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχουν σπεύσει ειδικές δυνάμεις προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί.
Παράλληλα έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.
Αποκλειστικές εικόνες του in
- Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
