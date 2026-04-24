Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε περιοχή της Κρήτης χθες, Πέμπτη, όταν μέλη μιας οικογένειας ήρθαν στα χέρια με ένα άνδρα λόγω κτηνοτροφικών διαφορών και πολύ γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν και κατέληξαν σε αιματηρό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει το patris.gr, χθες το μεσημέρι στην Κριτσά Λασιθίου, δύο αδέλφια μαζί με τη μητέρα τους προσέγγισαν τον 36χρονο και άρχισαν να τον βρίζουν.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η γυναίκα με τους δυο γιους της αφού τον εξύβρισαν, άρχισαν να τον χτυπούν με τις μαγκούρες που κρατούσαν. Το περιστατικό, ωστόσο, είχε και συνέχεια καθώς βγήκαν μαχαίρια.

Κρήτη: Τον μαχαίρωσε στην κοιλιά

Όπως καταγγέλθηκε, ο ένας εκ των δυο γιων της 58χρονης, τον μαχαίρωσε τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 34 χρονο που τράβηξε το μαχαίρι, τον 27χρονο αδελφό του καθώς και τη μητέρα τους.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ζωή του 36χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο.