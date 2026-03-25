Κρήτη: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε γειτονιά του Ηρακλείου

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε γειτονιά του Ηρακλείου στην Κρήτη, το βροχερό πρωινό της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ένας Αιγύπτιος εισέβαλε σε διαμέρισμα, κρατώντας ένα μαχαίρι και απειλώντας δύο γυναίκες, μέχρι που έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν και βγήκαν από το σπίτι τους όταν έφτασε στο σημείο περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο Αιγύπτιος βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να τον συλλάβουν.

Λίγο αργότερα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην ίδια γειτονιά είπε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα είχε μπει και στο δικό τους διαμέρισμα ο Αιγύπτιος και τους είχε κλειδώσει, κρατώντας και απειλώντας τους με ένα μαχαίρι.