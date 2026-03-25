Κρήτη: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε γειτονιά του Ηρακλείου
Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα αλλά τελικά συνελήφθη
- Ήγγικεν η θερινή ώρα - Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μπροστά
- Η Γερμανία δρομολογεί φόρο στα ποτά με ζάχαρη – Προς απαγόρευση για τα παιδιά τα ενεργειακά ποτά
- Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Ουκρανία και Ρωσία μετά από ανταλλαγή πυρών
- Λονδίνο: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε γειτονιά του Ηρακλείου στην Κρήτη, το βροχερό πρωινό της 25ης Μαρτίου.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ένας Αιγύπτιος εισέβαλε σε διαμέρισμα, κρατώντας ένα μαχαίρι και απειλώντας δύο γυναίκες, μέχρι που έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
Οι δύο γυναίκες κατάφεραν και βγήκαν από το σπίτι τους όταν έφτασε στο σημείο περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο Αιγύπτιος βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να τον συλλάβουν.
Λίγο αργότερα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην ίδια γειτονιά είπε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα είχε μπει και στο δικό τους διαμέρισμα ο Αιγύπτιος και τους είχε κλειδώσει, κρατώντας και απειλώντας τους με ένα μαχαίρι.
- Ο ΑΣ Άρης για τα 112 χρόνια του συλλόγου: «Δεν μετράμε απλώς χρόνια, μετράμε ζωή»
- Donald Trump: Greek Independence Day-A Nat’l Day of Celebration of Greek, American Democracy
- Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
- Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
- Τα «διαμάντια» της Ελλάδας: Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του κόσμου (pic)
- Η Γερμανία δρομολογεί φόρο στα ποτά με ζάχαρη – Προς απαγόρευση για τα παιδιά τα ενεργειακά ποτά
- Πέθανε ο γκέι πορνοστάρ Seth Peterson σε ηλικία 28 ετών
