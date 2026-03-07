newspaper
Κρήτη: Απήγαγε και απείλησε την πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες της
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 19:40

Κρήτη: Απήγαγε και απείλησε την πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες της

Την έπεισε να συναντηθούν στο Ηράκλειο και την πήγε παρά τη θέλησή της στα Χανιά - Φέρεται να την είχε χτυπήσει στο παρελθόν

80s: 10+1 σημάδια ότι μεγαλώσατε τότε

80s: 10+1 σημάδια ότι μεγαλώσατε τότε

Spotlight

Με τις κατηγορίες της αρπαγής, της εκδικητικής πορνογραφίας και της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας οδηγήθηκε το πρωί Σαββάτου (07/03) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου ένας 38χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 38χρονος συνελήφθη την Παρασκευή από αστυνομικούς του Α.Τ. Πλατανιά στην περιοχή Γεράνι Πλατανιά στα Χανιά, καθώς σύμφωνα με την κατηγορία, την Πέμπτη 5-3-2026 , απήγαγε την 20χρονη πρώην σύντροφό του, με την οποία διατηρούσε σχέση τριών ετών. Ο 38χρονος, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, έπεισε την κοπέλα να τον συναντήσει στο Ηράκλειο και παρά τη θέλησή της, την επιβίβασε στο όχημά του και τη μετέφερε στον Πλατανιά.

Όταν η κοπέλα ζήτησε να επιστρέψει στην οικογένειά της, ο δράστης την απείλησε με δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών της ενώ φέρεται να την είχε χτυπήσει στο παρελθόν. Η κοπέλα πήρε κρυφά τη μητέρα της τηλέφωνο, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Φαιστού και οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τους Αστυνομικούς του Α.Τ Πλατανιά.

Αμεσως οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες και πολύ γρήγορα εντόπισαν την οικία όπου βρισκόταν η κοπέλα και ο δράστης, ο οποίος δεν έφερε αντίσταση όταν είδε μπροστά του τους αστυνομικούς και υποστήριξε μάλιστα πως αγαπάει την 20χρονη.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων, όπου επιβεβαίωσε τα όσα έζησε, ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Ηράκλειο όπου σήμερα βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπιζει. Παράλληλα κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να ελεγχθεί.

Φωτογραφία: Αρχείου.

Κόσμος
Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Κόσμος
O Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, το Ιράν αποκλιμακώνει

O Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, το Ιράν αποκλιμακώνει

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη
Πάτρα 07.03.26

Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη

Σοκάρουν τα ευρήματα στην κατοχή του γνωστού συνταξιούχου γυναικολόγου στην Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 07.03.26

Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές - 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι ώρες 07.03.26

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας από τις 7:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, έως ότου ολοκληρωθεί η διοργάνωση Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026

Σύνταξη
Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»
Ηράκλειο Κρήτης 07.03.26

Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Σχηματίστηκε δικογραφία 07.03.26

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές της Κω

Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία στη Super League
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία στη Super League

Αυτά δεν γίνονται. Ο Άρης των 10 παικτών από το 40′ (αποβλήθηκε ο Γκαρέ) πέταξε σωρεία ευκαιριών για να σκοράρει (ανάμεσα τους και δύο χαμένα πέναλτι με Ράτσιτς και Μορόν) κι έτσι έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)

Η Λεβερκούζεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το γύρισε αλλά στο τέλος η Φράιμπουργκ πήρε τον βαθμό (3-3) στην έδρα της – Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Bundesliga.

Σύνταξη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις του και ταυτόχρονα στις νίκες, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου (20-5) για την 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
Μέση Ανατολή 07.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου - Ελλάδας, χαιρέτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία»

Σύνταξη
Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26 Upd: 19:19

Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το «ραντεβού με την ιστορία» που «δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς ούτε αργά» και η «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης». Παρέμβαση για Μέση Ανατολή, Κύπρο και ενέργεια.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κύπρος: Ήξεραν οι αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; – Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση
Κόσμος 07.03.26

Ήξεραν οι κυπριακές αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; - Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση

Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό μετά την επίθεση με drono στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Super League 07.03.26

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!

Η Καλαμάτα έφυγε με το «διπλό» (0-1) από τη Νέα Σμύρνη και από εκεί απευθείας για τα… σαλόνια της Super League, 26 χρόνια μετά την τελευταία της φορά στη μεγάλη κατηγορία.

Σύνταξη
Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»
«Τhe American Way» 07.03.26

Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από videogames, ταινίες δράσης και πραγματικά πλήγματα στο Ιράν προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές να μιλούν για «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη
Πάτρα 07.03.26

Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη

Σοκάρουν τα ευρήματα στην κατοχή του γνωστού συνταξιούχου γυναικολόγου στην Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν

Τα συμπεράσματα, τα οποία επιβεβαίωσαν στην Washington Post τρία άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης, εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «εκκαθαρίσει» τη δομή εξουσίας του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν ηγέτη της δικής του επιλογής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
