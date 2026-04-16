Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια στο Μεταξουργείο και αφού τον μαχαίρωσε, του άρπαξε το τσαντάκι που κρατούσε
Τραυματισμένος στο πόδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας άνδρας που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Μεταξουργείο. Πρόκειται για έναν 40χρονο από την Αλγερία.
Το θύμα κινούνταν με τα πόδια όταν δέχτηκε την επίθεση με το μαχαίρι από άγνωστο άνδρα
Στην περιοχή του Μεταξουργείου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος έφερε τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο, και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:30 σήμερα το πρωί, Πέμπτη, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, όταν ένας άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια, τον μαχαίρωσε και του αφαίρεσε ένα τσαντάκι που κρατούσε.
Προανάκριση διεξάγει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
