newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ελλάδα 09 Απριλίου 2026, 21:14

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Spotlight

Η επίθεση που δέχτηκε ο 17χρονος και οι φίλοι του σε πάρκο στο Μαρούσι έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA.

Ένας μαυροντυμένος άνδρας καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος να πλησιάζει σε πάρκο στο Μαρούσι. Είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν επιτεθεί σε ένα αγόρι 17 ετών για να του αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Βίντεο ντοκουμέντο

 Το χρονικό

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης. Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο της περιοχής όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

«Σε σπαστά ελληνικά μου ζήτησε να του δώσω την αλυσίδα μου. Δεν του την έδωσα και πιαστήκαμε στα χέρια, εκείνη τη στιγμή ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι και με μαχαίρωσε τρεις φορές. Μία στην καρδιά, μία στο δεξιό μηρό και μία στο δεξί χέρι», είπε το θύμα της επίθεσης.

Οι φίλοι του 17χρόνου έντρομοι αμέσως μετά την επίθεση έβαλαν τον τραυματισμένο φίλο τους μέσα στο αυτοκίνητο του ενός και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο εσπευσμένα για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Ο δράστης διέφυγε με κατεύθυνση προς το σχολείο που βρίσκεται δίπλα. Τόσο εγώ όσο και ο άλλος φίλος μας βλέποντας το σκηνικό της επίθεσης ‘’παγώσαμε’’ με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε. Αμέσως μετά πήραμε τον τραυματία, τον βάλαμε στο δικό μου αυτοκίνητο και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο ΚΑΤ», είπε ο 20χρονος φίλος του θύματος.

Στο νοσοκομείο ο 17χρονος

Και από εκεί ο 17χρονος διακομίσθηκε στον Ευαγγελισμό όπου και αναρρώνει. Τον δράστη είπαν στους αστυνομικούς τα θύματα της επίθεσης, ότι τον είχαν ξαναδεί να κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή.

«Τον δράστη τον τελευταίο χρόνο τον έχω δει τουλάχιστον άλλες δύο φορές να κινείται γύρω από το πάρκο. Δεν γνωρίζω τα στοιχεία του, γνωρίζω μονάχα ότι είναι ναρκομανής».

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Νετανιάχου: Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, θα γίνουν συνομιλίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Μίνα Μουστάκα
Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Σύνταξη
Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σύνταξη
Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Πώς δρούσαν 09.04.26

Οι επιτήδειοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με τα θύματα και παρίσταναν τους λογιστές καταφέρνοντας να αποσπάσουν χρήματα, χρυσές λίρες και τιμαλφή - Τέσσερα μέλη της σπείρας συνελήφθησαν στην Κατερίνη

Σύνταξη
Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Ελλάδα 09.04.26

Ένας άνδρας τηρώντας ένα ακατανόητο και αιματηρό όπως αποδείχθηκε έθιμο, πυροβολούσε στον αέρα, μέχρι που μία από τις σφαίρες χτύπησε την μικρή Αλεξία που έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή του σπιτιού του.

Γεωργία Κακή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Σύνταξη
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
Europa League 09.04.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Conference League 09.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα
Europa League 09.04.26

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Άστον Βίλα για τα προημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 09.04.26

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα προημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Για καλό σκοπό 09.04.26

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά στη Euroleague, στην… ερυθρόλευκη Σόφια
Μπάσκετ 09.04.26

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέκλυσαν την «Arena 8888» στη Σόφια και η ομάδα του Μπαρτζώκα νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, «αγκαλιάζοντας» την πρωτιά στη regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Μίνα Μουστάκα
Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;
Γεωγραφική θέση 09.04.26

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies