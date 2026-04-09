Αγνωστος κακοποιός τραυμάτισε με μαχαίρι ανήλικο που αντιστάθηκε στην προσπάθειά του να τον ληστέψει, σε παρκάκι στο Μαρούσι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Γιάννη Παναγόπουλου/Eurokinissi).

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη τα μεσάνυχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη, στο παρκάκι που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως.

Ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στον ανήλικο επιχειρώντας να του αφαιρέσει αλυσίδα από τον λαιμό του

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα, 17 ετών, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, 18 και 20 ετών.

Αγνωστο άτομο τους πλησίασε και επιχείρησε με βία και απειλή μαχαιριού να αποσπάσει αλυσίδα από τον λαιμό του ανηλίκου.

Αντιστάθηκε

Αυτός αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο στέρνο, τα χέρια και τα πόδια και να εξαφανιστεί.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο ΚΑΤ και αργότερα στον Ερυθρό Σταυρό.