Μαρούσι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε ανήλικο
Επίθεση από άγνωστο που προσπάθησε να τον ληστέψει δέχτηκε χθες το βράδυ ανήλικος. Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 16χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο φίλους του, ηλικίας 20 και 18 ετών, όταν δέχθηκαν επίθεση από άγνωστο δράστη.
Ο δράστης επιχείρησε να του αφαιρέσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε ο ανήλικος στο λαιμό, ωστόσο εκείνος αντιστάθηκε.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 16χρονος τραυματίστηκε, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, στο χέρι και στο πόδι.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό για περαιτέρω νοσηλεία.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
