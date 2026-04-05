Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.
Στη σύλληψη τριών ατόμων, προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Παρασκευής (03/04) στη Γλυφάδα. Οι συλληφθέντες προέταξαν όπλα σε αστυνομικούς, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.
Σε βάρος των τριών ανδρών, ηλικίας 32, 36 και 37 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο, όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις κατηγορούμενοι, και ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.
Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι βγήκαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:
• κουκούλα τύπου «full face»
• πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,
• μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,
• συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),
• το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και
• 4 κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
