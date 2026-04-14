Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
InShorts 14 Απριλίου 2026, 07:37
Eνσωμάτωση

Εξάρχεια: Εκτός κινδύνου ο 50χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι – Αναζητούνται οι δύο δράστες

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για να εντοπίσει των δραστών που επιτέθηκαν στον 50χρονο εργαζόμενο περιπτέρου στα Εξάρχεια.

Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» συστατικό που χρειάζεται το σώμα μας

Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» συστατικό που χρειάζεται το σώμα μας

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες αναζητήσεις από την Αστυνομία για τον εντοπισμό των δύο δραστών της άγριας απόπειρας ληστείας σε βάρος 50χρονου υπαλλήλου περιπτέρου, στα Εξάρχεια.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, καθώς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε.

Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο άτυχος άντρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει κλοπή αντικειμένων βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στην αρτηρία του ποδιού, από δράστη που τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα, η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε ο φίλος του θύματος, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια να σφραγίσει το περίπτερο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» συστατικό που χρειάζεται το σώμα μας

Μαγνήσιο: Το «θαυματουργό» συστατικό που χρειάζεται το σώμα μας

Πλοία που σχετίζονται με το Ιράν διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ

Πλοία που σχετίζονται με το Ιράν διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη

Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο Μαμντάνι περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα
Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες - Το τελετουργικό και τα έθιμα της Πρώτης Ανάστασης

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

Προς το χειρότερο οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα – Ψαλίδι σε ανάπτυξη, άνοδος του πληθωρισμού
Προς το χειρότερο οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα – Ψαλίδι σε ανάπτυξη, άνοδος του πληθωρισμού

Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς

Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, ωστόσο καταγράφεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και της Μεταμόρφωσης

Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε
Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε

Ο όρος «σκοτεινή ηγεσία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τοξικές συμπεριφορές, προϊσταμένων και διευθυντών, που δημιουργούν ένα αρνητικά φορτισμένο εργασιακό περιβάλλον.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει - Πότε αναμένονται λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Φθηνή τηλεοπτική παράσταση από τη Λατινοπούλου για να επιτεθεί στα σόου της Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Φθηνή τηλεοπτική παράσταση από τη Λατινοπούλου για να επιτεθεί στα σόου της Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει άφθονο trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική της Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνει μια χυδαία -συμβατή του ήθους και του ύφους πολιτικής που πρεσβεύει- επίθεση αναπαριστώντας την ανάρμοστη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Πρώτα μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία και μετά αποδέσμευση κεφαλαίων, ζητούν Ευρωβουλευτές από την Κομισιόν

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
Μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
