Εξάρχεια: Μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι

Θύμα άγνωστου δράστη έπεσε ένας υπάλληλος περιπτέρου στην περιοχή των Εξαρχείων, το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία στο πόδι του θύματος, κρατώντας τον σταθερό μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 19:30 ο 50χρονος υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο και εισήλθε άμεσα στο χειρουργείο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στα Εξάρχεια.