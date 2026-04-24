Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Μαριχουάνα… Go!
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 06:01

Μαριχουάνα… Go!

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Γεώργιος Μαζιάς
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Σε μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές πολιτικής για τα ναρκωτικά των τελευταίων δεκαετιών, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά στην αναταξινόμηση της μαριχουάνας, μετακινώντας την από την αυστηρότερη κατηγορία ουσιών σε μια ηπιότερη βαθμίδα. Η απόφαση, που υλοποιείται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στη θεσμική αντιμετώπιση της κάνναβης, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά σε ομοσπονδιακό επίπεδο την ιατρική της αξία.

Μέχρι σήμερα, η μαριχουάνα βρισκόταν στην Κατηγορία Ι της Controlled Substances Act, δίπλα σε ουσίες όπως η ηρωίνη, γεγονός που σήμαινε ότι θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, χωρίς αποδεδειγμένη ιατρική χρήση και με υψηλό δυναμικό εξάρτησης. Με τη νέα απόφαση, μεταφέρεται στην Κατηγορία ΙΙΙ, όπου εντάσσονται ουσίες με χαμηλότερο κίνδυνο και αποδεκτές ιατρικές εφαρμογές, όπως ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και αναισθητικά.

Η αλλαγή αυτή δεν ισοδυναμεί με πλήρη νομιμοποίηση της κάνναβης σε εθνικό επίπεδο. Η χρήση της για ψυχαγωγικούς σκοπούς εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις πολιτείες και παραμένει παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο, σε περίπου 40 πολιτείες όπου η ιατρική χρήση είναι ήδη νόμιμη, η νέα κατηγοριοποίηση ενισχύει σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο και διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών.

Ο ρόλος της FDA παραμένει καθοριστικός, καθώς είναι η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων των ουσιών. Η αναταξινόμηση δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για εκτενέστερη επιστημονική έρευνα, η οποία μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη λόγω των αυστηρών κανονισμών.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της απόφασης αφορά την άρση των εμποδίων στην έρευνα. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες αντιμετώπιζαν σοβαρά γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια στη μελέτη της κάνναβης, γεγονός που καθυστερούσε την κατανόηση των πιθανών θεραπευτικών της ιδιοτήτων. Πλέον, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών αναμένεται να διευκολυνθούν σημαντικά.

Παράλληλα, η απόφαση έχει και σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις. Η μεταφορά της μαριχουάνας σε λιγότερο αυστηρή κατηγορία μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις του κλάδου και διευκολύνει την πρόσβασή τους σε τραπεζική χρηματοδότηση. Εταιρείες όπως η Canopy Growth, η Tilray Brands και η Trulieve Cannabis αναμένεται να ωφεληθούν, κάτι που ήδη αποτυπώθηκε στην άνοδο των μετοχών τους μετά την ανακοίνωση.

Η πολιτική διάσταση της απόφασης είναι επίσης σημαντική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή, επικαλούμενος την ανάγκη στήριξης ασθενών με σοβαρές παθήσεις, όπως καρκίνος, νευρολογικές διαταραχές και χρόνιος πόνος. Η δημόσια εικόνα της ανακοίνωσης, με την παρουσία ασθενών και επαγγελματιών υγείας, υπογράμμισε τη στροφή προς μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Παρά τα θετικά στοιχεία, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για το μέλλον. Η έλλειψη πλήρους ομοσπονδιακής νομιμοποίησης δημιουργεί ένα σύνθετο και άνισο ρυθμιστικό περιβάλλον, όπου οι κανόνες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Επιπλέον, η κοινωνική και πολιτική συζήτηση γύρω από τη χρήση της κάνναβης παραμένει έντονη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, η αναταξινόμηση της μαριχουάνας αποτελεί ένα κομβικό σημείο καμπής. Δεν αλλάζει μόνο το νομικό καθεστώς μιας ουσίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συνολικά η πολιτική για τα ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αν αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε ευρύτερη μεταρρύθμιση ή θα παραμείνει ένα μεμονωμένο βήμα, θα κριθεί τα επόμενα χρόνια.

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Wall Street
Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Σύνταξη
Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

Σύνταξη
G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Γεωπολιτικό πόκερ 23.04.26

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Σύνταξη
Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Δήμητρα Σκούφου
Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Προκόπης Γιόγιακας
Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Σύνταξη
G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

Σύνταξη
Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης
Γερμανία 24.04.26

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας.

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν» (vids)
Άλλα Αθλήματα 23.04.26

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
