Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 13:30

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησής του έχει παραπονιέται για τη μυρωδιά της κάνναβης. Έχει μιλήσει μάλιστα για τα προβλήματα εθισμού του αδελφού του και ότι ο ίδιος δεν καταναλώνει αλκοόλ ή ναρκωτικά. Και όμως, όλως παραδόξως, ο συντηρητικός Τραμπ είναι ένας απίθανος υποστηρικτής της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναταξινομήσει τη μαριχουάνα ως λιγότερο επικίνδυνο ναρκωτικό, καθώς οι εταιρείες κάνναβης έχουν διαθέσει εκατομμύρια δολάρια στις πολιτικές ομάδες του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν (2020-2024) είχε επιδιώξει κάτι ανάλογο, κάνοντας έτσι πολύ ευκολότερη την αγορά και πώληση κάνναβης και καθιστώντας τη βιομηχανία, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιο κερδοφόρα.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να την εφαρμόσει.

Έτσι, ο Τραμπ σε εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων, στις αρχές Αυγούστου στο γήπεδο του γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ, έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Μπάιντεν, λέγοντας στους παρευρισκόμενους ότι ενδιαφέρεται για μια αλλαγή, στη νομοθεσία, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους.

Ανάμεσά τους ήταν και η Κιμ Ρίβερς, διευθύνουσα σύμβουλος της Trulieve -μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κάνναβης- η οποία ενθάρρυνε τον Τραμπ να προχωρήσει στην αλλαγή και να επεκτείνει την έρευνα για την ιατρική κάνναβη, σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα.

Ο Τραμπ άκουσε και είπε ότι ενδιαφέρεται, επισημαίνοντάς το και σε συνεργάτες του, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ένας απίθανος υποστηρικτής της μαριχουάνα

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο αν η μαριχουάνα πρέπει να επαναταξινομηθεί ως ουσία του Προγράμματος III (Schedule III), κάτι που δεν θα καθιστούσε το ναρκωτικό πλήρως νόμιμο, αλλά θα χαλάρωνε τους περιορισμούς.

Αυτό θα επέτρεπε επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για ορισμένες εταιρείες κάνναβης και θα διευκόλυνε την πρόσθετη ιατρική έρευνα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Wall Street Journal, ο Τραμπ είναι ένας απίθανος υπέρμαχος της βιομηχανίας κάνναβης, καθώς πέρυσι δήλωσε ότι θα ψήφιζε υπέρ της νομιμοποίησης της κάνναβης στη Φλόριντα, μια προσπάθεια που τελικά απέτυχε να φτάσει το απαιτούμενο 60% για να περάσει.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επικεντρωθεί στην έρευνα για την αξιοποίηση των ιατρικών χρήσεων της κάνναβης και σε άλλες προτεραιότητες που ζητά ο κλάδος.

Ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με ζητήματα όπως η κάνναβη, που είναι «πολιτισμικά ζητήματα 80-20», δηλαδή αυτά που έχουν ευρεία υποστήριξη από το 80% του κοινού. Άλλοι που έχουν μιλήσει μαζί του είπαν ότι έχει επίσης αναφερθεί σε φίλους του στη Νέα Υόρκη που χρησιμοποίησαν ιατρική κάνναβη για τον πόνο.

«Όλες οι πολιτικές και νομικές απαιτήσεις και συνέπειες εξετάζονται. Το μόνο κίνητρο που καθοδηγεί τις αποφάσεις του προέδρου είναι τι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον.

Το πανίσχυρο λόμπι

Το αμερικανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι η συζήτηση στο δείπνο ήταν μέρος μιας εκστρατείας των εταιρειών κάνναβης για να πείσουν τον Τραμπ να συνεχίσει από εκεί που είχε αφήσει η ομάδα Μπάιντεν και να επαναταξινομήσει τη μαριχουάνα.

Από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα, γεγονός που ώθησε τον κλάδο να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα. Εξάλλου, οι εταιρείες έχουν συνεισφέρει εκατομμύρια στις πολιτικές ομάδες του προέδρου και έχουν προσλάβει μερικούς από τους κορυφαίους λομπίστες της Ουάσιγκτον και συμβούλους του Τραμπ. Εξάλλου, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη θέση του τον Σεπτέμβριο, έπειτα από συνάντηση με την Trulieve και τον λομπίστα Μπράιαν Μπάλαρντ. Η Trulieve, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκοψε μια μεγάλη επιταγή στον Τραμπ.

Έτσι, στράφηκαν απευθείας στον Τραμπ, αφού απέτυχαν να κερδίσουν έδαφος σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Μια ομπρέλα-οργάνωση με την ονομασία American Rights and Reform PAC έχει ενισχυθεί με εκατομμύρια δολάρια από τη βιομηχανία και έχει διαφημιστεί εκτενώς. Έδωσε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια στο πολιτικό ταμείο του Τραμπ .

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της PAC που κόστισε 120.000 δολάρια, οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν τη νομιμοποίηση και επαναταξινόμηση της ουσίας. Σύμβουλοι που εργάζονται για λογαριασμό της Trulieve έχουν δώσει στην ομάδα του Τραμπ στοιχεία που δείχνουν ότι περισσότερο από το 80% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων το υποστηρίζουν επίσης.

Η PAC έχει επίσης πληρώσει 300.000 δολάρια στον σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Άλεξ Μπρούσεβιτς, για να εργαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις διαφημίσεις. Ο Μπρούσεβιτς για να δικαιολογήσει την παράδοξη αυτή εξέλιξη είπε πως «δεν καλεί για αποποινικοποίηση ή νομιμοποίηση, αλλά απλώς για υποβάθμιση κατά μερικά επίπεδα στην ποινική κλίμακα».

Πάντως, οι συζητήσεις συνεχίζονται στην κυβέρνηση, σύμφωνα με αξιωματούχους, και παραμένει άγνωστο τι θα αποφασίσει τελικά ο Τραμπ, καταλήγει το δημοσίευμα.

Vita.gr
