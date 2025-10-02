«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας συγκλονιστικός, τρυφερός και αστείος φόρος τιμής στον Όζι Όσμπορν και τον έρωτα του με τη Σάρον, το ντοκιμαντέρ Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home, που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 2/10, στο BBC έχει πλέον τρέιλερ.

Το ντοκιμαντέρ του BBC One προσφέρει μία μοναδική και οικεία πρόσβαση στην οικογένεια Όσμπορν, καθώς το ζευγάρι σχεδίαζε τη μετακόμισή του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από 25 χρόνια διαμονής στο Λος Άντζελες.

Η ταινία, διάρκειας μίας ώρας, γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και αρχικά είχε ανακοινωθεί ως σειρά, αλλά η επιδείνωση της υγείας του frontman των Black Sabbath το μετέτρεψε σε ένα «πολύ ιδιαίτερο» φιλμ.

«Ανυπομονώ τόσο πολύ για ένα αγγλικό καλοκαίρι» λέει ο Όζι επιστρέφοντας στη γενέτειρα του. Φτάνοντας στη βίλα τους στο Buckinghamshire, η Σάρον εξηγεί ότι «πάντα θεωρούσαν αυτό το μέρος σπίτι τους», με τον Όζι να απαντά: «Νιώθω ότι επιτέλους είμαι στο σπίτι».

Βέβαια ο Όζι και η σύζυγός του Σάρον δεν έζησαν ποτέ «βαρετές» καθημερινότητες. Σε ένα απόσπασμα, ενώ η Σάρον υπερασπίζεται μιλώντας στην στην κάμερα ότι «Είμαστε αρκετά φυσιολογικοί. Είμαστε αρκετά βαρετοί, στην πραγματικότητα», ο Όζι, με τον χαρακτηριστικό σκανδαλιάρικο τρόπο του, αφηγείται ένα πραγματικά καθόλου βαρετό περιστατικό. ‘

«Εφτιαξα λίγο κέικ με μαριχουάνα, πήγα στην παμπ και ο εφημέριος της περιοχής τσίμπησε λίγο» λέει γελώντας πριν δώσει εντολή στο μικρό τετράποδο της παρεάς: «ΣΚΟΤΩΣΕ! ΣΚΟΤΩΣΕ!»

Ρομαντικό μέταλλο

Παρά την εικόνα του Πρίγκιπα του Σκότους, η Σάρον αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ την αθεράπευτα ρομαντική πλευρά του Όζι.

Ο θρύλος της metal, παντρεμένος με τη Σάρον για 43 χρόνια (ο γάμος τους έγινε στις 4 Ιουλίου 1982), περνούσε τις τελευταίες του μέρες αφήνοντας μικρά τρυφερά σημειώματα αγάπης γύρω από το σπίτι.

Ανάμεσα στα μηνύματα, πολλά από τα οποία η Σάρον έχει κάνει κορνίζα ως μόνιμη ανάμνηση, ήταν οι φράσεις: «Είσαι η αγάπη της ζωής μου», «μωρό μου, σ’ αγαπώ» και «Αγαπημένη μου Σάρον, δεν ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ».

Η Σάρον, συντετριμμένη μετά τον θάνατό του στις 22 Ιουλίου, θυμάται ακόμη πως του έλεγε: «Όζι, όταν φτάσεις τα 70, λέμε αντίο».

Τελευταία μάχη

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την «ηρωική» μάχη του Όζι, ο οποίος αντιμετώπιζε τη νόσο του Πάρκινσον καθώς και σοβαρούς τραυματισμούς από μία πτώση το 2019, για να ανακτήσει τη φόρμα του και να ανέβει στη σκηνή για μία τελευταία φορά.

Η ταινία περιλαμβάνει πλάνα από τις πρόβες του για την τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath που δόθηκε στις αρχές Ιουλίου, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του από καρδιακή προσβολή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών.

Η κόρη τους, Κέλι, συμπυκνώνει τη σκληρή πραγματικότητα: «Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν κανείς από τους δύο να συνταξιοδοτηθεί ποτέ».

Στη συνέχεια εξομολογείται την πικρή αλήθεια. «Ο Iron Man δεν ήταν τελικά φτιαγμένος από σίδερο» λέει.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, αναβλήθηκε με το BBC να ανακοινώνει ότι σεβάστηκε την επιθυμία της οικογένειας να «περιμένει λίγο περισσότερο πριν προβάλει αυτό το πολύ ιδιαίτερο φιλμ», επιβεβαιώνοντας έτσι τον ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα της παραγωγής.

Όλοι για έναν, ένας για όλους

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, Expectation, το φιλμ θα είναι μία «συγκινητική και εμπνευσμένη αφήγηση» της τελευταίας περιόδου του Όζι.

Η κάμερα είχε «μοναδική και οικεία πρόσβαση» σε όλα τα μέλη της οικογένειας: στον Όζι, στη σύζυγό του Σάρον, στον γιο τους Τζακ και στην κόρη τους Κέλι.

Το ντοκιμαντέρ θα αποτυπώσει το «απίστευτο roller coaster» των ζωών των Όσμπορν, καθώς προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά τους: να επιστρέψουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρότζεκτ, το οποίο αρχικά έφερε τον τίτλο Home to Roost, είχε ανακοινωθεί το 2022 ως σειρά, κάτι που άλλαξε μετά την κατάπτωση της υγείας του Πρίγκιπα του Σκότους.

Το κοινό θα δει τον τραγουδιστή να μάχεται «ηρωικά» για να ανακτήσει τη φυσική του κατάσταση ώστε να μπορέσει να ανέβει ξανά στη σκηνή, ενώ η οικογένειά του διαχειρίζεται τις επιπτώσεις της επιδείνωσης στη φυσική του κατάσταση διευκρινίζει το BBC.

Η Κλερ Σίλερι, επικεφαλής των ντοκιμαντέρ του BBC, δήλωσε ότι η ομάδα νιώθει «τιμή» που κατέγραψε τους Όσμπορν σε αυτή την περίοδο της ζωής τους, τονίζοντας το «ακλόνητο πνεύμα» που έκανε τον Όζι παγκόσμιο ίνδαλμα.

Οι παραγωγοί Μπεν Γουίκς και Κόλιν Μπαρ από την Expectation, υπογράμμισαν ότι αυτό που πραγματικά ξεχώρισαν ήταν η «έντονη αγάπη του Όζι για την εξαιρετική του οικογένεια, η οποία ήταν στο πλευρό του σε όλα».

Το ντοκιμαντέρ θέλει να προσφέρει στους θαυμαστές του Όζι Όσμπορν παρηγοριά και χαρά, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν την απίστευτη ζωή και την τεράστια επιρροή του, που ξεκίνησε με τη δημιουργία των Black Sabbath στα τέλη της δεκαετίας του 1960.