«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Ήταν 22 Ιουλίου 2025 όταν ο κόσμος της μουσικής σιώπησε στο άκουσμα της είδησης: ο Όζι Όσμπορν είχε «φύγει» από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Μια είδηση που προκάλεσε σοκ, έστω κι αν όλοι ήξεραν για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ο leader των Black Sabbath τιμήθηκε από συναδέλφους, συγγενείς, φίλους και θαυμαστές, όπως του άξιζε. Με δακρύβρεχτες αποχαιρετιστήριες αναρτήσεις στα social media, αφιερώσεις σε μουσικά φεστιβάλ, αφίσες και λουλούδια στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ και μια κηδεία-γιορτή, όπως εκείνος ήθελε.

Και τώρα, δύο μήνες μετά τον θάνατό του, η φωνή του Όζι Όσμπορν θα ακουστεί και πάλι μέσα από το ντοκιμαντέρ No Escape from Now. Η Paramount + έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του φιλμ, που δείχνει τον πρωτοπόρο της heavy metal συμφιλιωμένο με τον θάνατο και «χορτασμένο» από τη ζωή του.

«Αν η ζωή μου πλησιάζει προς το τέλος της, δεν έχω να παραπονεθώ για κάτι» ακούγεται να λέει ο Όζι. «Είχε μια υπέροχη ζωή».

Το trailer του ντοκιμαντέρ ξεκινάει με τον θρύλο της μουσικής να λέει… αλήθειες: «Το να μεγαλώνεις είναι ότι κάποτε έπαιρνα χάπια για την πλάκα μου. Τώρα τα παίρνω για να μείνω ζωντανός».

Εκτός από τον Όζι, στο φιλμ εμφανίζονται η σύζυγός του Σάρον, τα παιδιά του Τζακ, Κέλι, Έιμι και Λούις, καθώς πολλοί συνεργάτες και φίλοι του.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Τάνια Αλεξάντερ, η οποία για έξι χρόνια βρέθηκε δίπλα στον Όζι, μέσα στο σπίτι του και στο στούντιο. Από το 2019 παρακολουθούσε τη ζωή του, μιλούσε με τους δικούς του ανθρώπους, με αποκορύφωμα την τελευταία εντυπωσιακή συναυλία στο γήπεδο της Άστον Βίλα.

Το No Escape from No θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου.