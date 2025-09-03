Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιουλίου όταν η heavy metal έχασε τον «πατέρα» της. Ο Όζι Όσμπορν άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών, προκαλώντας θλίψη στον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο.

Χιλιάδες ήταν αυτοί, από γνωστούς καλλιτέχνες έως απλούς θαυμαστές, που τις επόμενες ημέρες έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη θρυλική φωνή των Black Sabbath – με αναρτήσεις τους στα social media και με λουλούδια στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ.

Ωστόσο, υπάρχει και κάποιος που δεν συγκινήθηκε από την απώλεια. Για την ακρίβεια ούτε καν τον ενδιέφερε. Ο Ρότζερ Γουότερς, μιλώντας στο The Independent Ink, δεν έκρυψε την απαξίωσή του για τη μουσική κληρονομιά του Όζι. Και το έκανε με τέτοιο τρόπο, που προκάλεσε την οργή του Τζακ Όσμπορν – δικαιολογημένα θα πούμε.

«Ποτέ δεν θα μάθουμε σε τι φάση ήταν στη ζωή του ο Όζι Όσμπορν που μόλις πέθανε, ας είναι ευλογημένος. Απλά κατάφερνε να βρίσκεται πάντα στην τηλεόραση τόσα χρόνια, με τις βλακείες και την ανοησία του» είπε ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd και συνέχισε την επίθεσή του.

«Δεν δίνω δεκάρα για τη μουσική του, ούτε αυτή των Black Sabbath. Δεν με ενδιαφέρει να δαγκώνω κότες στη σκηνή ή τέτοια πράγματα» είπε ο Ρότζερ Γουότερς, που όταν το διόρθωσαν ότι ήταν νυχτερίδα και όχι κότα, συμπλήρωσε: «Ακόμα χειρότερα δεν είναι αυτό;».

View this post on Instagram A post shared by Jack Osbourne (@jackosbourne)

Τα σχόλια του Γουότερς δεν πέρασαν απαρατήρητα, ιδιαίτερα από τον Τζακ Όσμπορν που δεν του χαρίστηκε. Σε ένα story του στο Instagram, ο γιος του Όζι πέρασε από γενεές δεκατέσσερις.

«Ρότζερ Γουότερς, άντε γ@μήσου. Πόσο μίζερος έχεις γίνει. Ο μοναδικός τρόπος για να ασχολούνται μαζί σου σήμερα είναι να ξερνάς αυτά τα σκ@τά στον Τύπο» έγραψε ο Τζακ και δεν σταμάτησε εκεί.

«Ο πατέρας μου σε θεωρούσε πάντα ένα @ρχίδι και χαίρομαι πολύ που απέδειξες ότι είχε δίκιο».