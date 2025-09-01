«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Η Σάρον Όσμπορν, 72, έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, περίπου έξι εβδομάδες μετά την απώλεια του συζύγου της, του θρύλου της ροκ, Όζι Όσμπορν.

Η πρώην κριτής του τηλεοπτικού σόου X Factor έμεινε συντετριμμένη από τον θάνατο του συντρόφου της, με τον οποίο ήταν μαζί για 43 χρόνια. Ο Όζι έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών.

Το Σαββατοκύριακο, η Σάρον αναγνώρισε διακριτικά μία ανάρτηση-αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Πρίγκιπα του Σκότους στο Instagram, σηματοδοτώντας τη σιωπηλή επιστροφή της στη δημόσια ζωή από τη στιγμή του θανάτου του.

Η ομάδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Όζι, που συνεχίζει να διαχειρίζεται τον λογαριασμό του μετά τον θάνατό του, μοιράστηκε ένα πορτρέτο του τραγουδιστή από την εμφάνιση του στη σκηνή, στην πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ. Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση γράφει:

«Δεν θέλω να πω αντίο. Όταν το κάνω, εσύ θα είσαι καλά. Εξάλλου, τα έκανα όλα για εσένα».

Η Σάρον Όσμπορν έκανε like στην ανάρτηση από τον προσωπικό της λογαριασμό, μια κίνηση που σχολιάστηκε ως «σιωπηλός θρήνος» και μια διακριτική, αλλά συναισθηματική χειρονομία, καθώς συνεχίζει να πενθεί για την απώλεια του συζύγου της.

Αν και δεν έχει μοιραστεί ακόμα τις δικές της σκέψεις δημοσίως, η κίνησή της σηματοδότησε τον διακριτικό φόρο τιμής στον άνθρωπο που περιέγραφε ως τον έρωτα της ζωής της.

Οι τελευταίες ημέρες του Όζι

Ο θάνατος του Όζι επήλθε λίγες μόλις ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία, Back to the Beginning, όπου επανενώθηκε με τους πρώην συμπρωταγωνιστές του από τους Black Sabbath για ένα τελευταίο σόου στο Μπέρμιγχαμ.

Τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, συναντήθηκε επίσης με τους θαυμαστές του σε εκδήλωση του Comic-Con, δείχνοντας την αφοσίωσή του στους υποστηρικτές του μέχρι το τέλος.

Η συναυλία χαρακτηρίστηκε ως γιορτή της μακρόχρονης καριέρας του, με τους θαυμαστές και την οικογένειά του να παρακολουθούν την τελευταία του εμφάνιση στην πόλη που αγαπούσε περισσότερο.

Η αιτία θανάτου του Όζι Όσμπορν επιβεβαιώθηκε από το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου του. Αποκαλύφθηκε ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο και νόσο του Πάρκινσον.

Το πιστοποιητικό θανάτου ήταν και ένας φόρος τιμής στη Σάρον με έναν βαθιά προσωπικό τρόπο, αναφέροντας την ιδιότητα του Όζι ως «τραγουδοποιός, ερμηνευτής και θρύλος της ροκ. Σύζυγος της Σάρον Ρέιτσελ Όσμπορν, μάνατζερ καλλιτεχνών».

Οι Σάρον και Όζι Όσμπορν έζησαν μια αφοσιωμένη ιστορία αγάπης ανάμεσα στη (διχαστική συχνά για τη στάση της απέναντι σε εκδηλώσεις συμπάθειας προς την Παλαιστίνη) Σάρον Όσμπορν και τον Πρίγκιπα του Σκότους για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.